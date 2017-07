A pensión media crece un 2% en xullo en Galicia, ata 778,2 euros, un 15,5% por baixo da cifra estatal

A pensión media do sistema, que comprende as distintas clases (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e a favor de familiares), aumentou un 2% en xullo en Galicia en relación con maio, ata situarse en 778,2 euros mensuais. Desta forma, segue estando un 15,5% por baixo da cifra estatal (921 euros).

Personas mayores, centro de mayores, jubilados, jubilado, jubilación | Fonte: Europa Press

O número total de pensións en xullo na comunidade galega alcanzou as 759.000, un 8% das existentes en todo o Estado tras incrementarse un 0,5% o dato en taxa mensual, segundo a información que publica este luns o Ministerio de Emprego.

En xullo, a pensión por incapacidade permanente (houbo 69.881 deste tipo) ofreceu de media 835,6 euros ao mes na comunidade galega. Mentres, a contía media das pensións por xubilación (que recibiron 471.441 galegos) foi de 885,58 euros mensuais.

As pensións por viuvez en Galicia, 187.379, dispuxeron de media duns 548,57 euros por perceptor ao mes, as 24.086 pensións por orfandade repartiron unha media de 372,83 euros mensuais e as que son a favor de familiares (6.213) situaron a cantidade media en 481,51 euros.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, a Seguridade Social destinou neste mes de xullo cífraa marca de 8.770,7 millóns de euros ao pago das pensións contributivas, un 3% máis que no mesmo mes de 2016.

O gasto global do conxunto de pensións chegou a superar o 8% interanual na antesala da crise (2008). Tras 14 meses subindo a taxas interanuais inferiores ao 3%, xa son 15 os meses consecutivos nos que o gasto crece a taxas do 3% ou superiores. A taxa de xullo é lixeiramente inferior á de xuño (3,02%).

O número de pensións avanzou en xullo un 1,1% respecto ao mesmo mes de 2016, ata 9.521.991 pensións, novo máximo histórico.

Aínda que a taxa de crecemento interanual de xullo non é das máis altas dentro na serie histórica da última década, con ela xa se acumulan 18 meses consecutivos de crecementos superiores ao 1%. En termos mensuais, o número de pensións incrementouse un 0,16% en xullo.

A pensión media de xubilación situouse ao comezo do presente mes en 1.064,2 euros mensuais, case un 2% máis que en igual mes de 2016.

Pola súa banda, a pensión media do sistema, que comprende as distintas clases de pensión (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e a favor de familiares) situouse en xullo en 921,1 euros mensuais, o que supón un aumento interanual de case o 1,9%.