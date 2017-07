En Marea valorou da declaración ante a Audiencia Nacional do presidente do Goberno, Mariano Rajoy, que "ignora todo ou mente". "Se fose o primeiro caso, está claro que non pode descoñecer as cousas que suceden baixo a súa responsabilidade; no segundo, xa quedaría descualificado", afirma o partido instrumental que integra a Anova, Podemos e Esquerda Unida.

Pola súa banda, o BNG tacha de "prepotente" a declaración do presidente do Goberno, mentres que para Anova, é "colaborador necesario da trama".

Así reaccionaron o tres formacións en senllas notas de prensa. Por unha banda, o portavoz de En Marea, Luís Villares, subliñou que "poucas veces na política e na vida unha persoa fixo gala de tanta ignorancia como Mariano Rajoy na Audiencia Nacional".

EN MAREA

Para Villares, poden suceder dúas cousas: "que dixese a verdade ou contase mentiras". Censurou, en calquera caso, que a súa "neglixencia á hora de escoller ás persoas que manexasen as contas inhabilítao non soamente para dirixir o PP, senón sobre todo para dirixir o Goberno do Estado".

Aínda que opina que "é probable que mentise, porque en multitude de ocasións afirmou que el mesmo limpara de corrupción o PP", e iso é, segundo incide, porque "sabía que había prácticas corruptas".

BNG

Pola súa banda, o Bloque viu esta xornada "un retrato dun PP trufado pola corrupción". "Prepotente, insulto á intelixencia e tan previsible coma se recistase un guión de frases feitas" son os cualificativos que lle merece ao BNG a declaración de Rajoy.

A portavoz nacional, Ana Pontón, criticou que, "ademais de presidir un Goberno que fai augas por todas partes", no que "a reprobación de ministros e altos cargos é xa habitual", a xornada deste mércores, ao seu xuízo, "retrata tamén a descomposición dun Estado asentado no caduco réxime do 78".

Para Pontón, "especialmente inverosímil e inconsistentes" foron as "xustificacións" do presidente "sobre os coñecidos e polémicas mensaxes enviadas ao extesorero do PP, Luís Bárcenas".

ANOVA

Pola súa banda, Anova opina que Rajoy é un presidente "indecente" e "colaborador necesario da trama corrupta do Partido Popular". Censura que deixou "un testemuño de cinismo e hipocrisía", de "desprezo á verdade e aos cidadáns".

A súa "ignorancia deliberada", indica, "ratifica as súas responsabilidades políticas". "Non saber e non querer saber é un recoñecemento explícito da súa complicidade coa política da corrupción", asevera.

Para esta organización, ante isto, "só un novo 15-M de dignidade democrática e rebelión cívica pode pór fin ao Goberno dos corruptos e ao réxime da impunidade".