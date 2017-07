Evacuado un home tras declararse un lume nun edificio en construción do Porriño (Pontevedra)

Un home tivo que ser evacuado para recibir asistencia sanitaria despois de declararse un incendio no baixo dun edificio en construción, no municipio pontevedrés do Porriño, segundo informou o servizo de emerxencias do 112.

O home estaba a durmir no inmoble e, aínda que parecía atoparse en boas condicións, os efectivos de emerxencias decidiron evacualo pola gran cantidade de fume que puido respirar.

En concreto, sobre as 7,20 horas deste venres, unha ambulancia asistencial do 061 conduciu ao centro de atención primaria do Porriño ao afectado, un home de 48 anos de idade que responde as iniciais J.R.S.M., segundo informaron a Europa Press fontes de Urxencias Sanitarias.

O edificio no que se declarou o incendio sitúase preto do Centro de Saúde da localidade. O 112 Galicia recibiu unha chamada da Policía Local alertando da situación ás 6,15 horas desta mañá.

Acto seguido, desde a central de emerxencias do 112 alertouse aos Bombeiros do Baixo Miño e ao 061. Ademais, os feitos tamén foron postos en coñecemento dos Bombeiros de Vigo e de Protección Civil.

Segundo se lle indicou ao 112, o lume quedou sufocado cara ás 7,30 horas. As lapas calcinaron varios cables situados no oco do ascensor, sen que o incendio se extendese ao resto do edificio.