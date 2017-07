A economía galega consolida a súa "reaceleración", segundo o indicador Abanca-Foro de Conxuntura Económica, que mostra un crecemento interanual da actividade do 3,6% durante o pasado mes de maio.

Moedas, euros | Fonte: Europa Press

Con este dato, segundo destaca o Foro Económico de Galicia, disponse de dous meses do segundo trimestre que "permiten avanzar, con toda probabilidade", que se producirá un repunte "significativo" no crecemento do produto interior bruto (PIB) rexistrado polas contas do segundo trimestre que publicará o Instituto Galego de Estatística (IGE) en agosto.

Mentres, o crecemento intertrimestral --de marzo a maio de 2017-- tamén "consolida o alcanzado os meses anteriores", cun ritmo para o Foro "elevado", do 0,9%.

En termos interanuais, sinala que as variables recollidas no indicador que experimentan un maior crecemento son as exportacións de bens, o transporte marítimo de mercadorías e a matriculación de vehículos turismo, con taxas superiores ao 10%.