Compostela Aberta critica a varios medios de comunicación

Na sección “As mentiras dos medios”, a marea compostelán reproduce varias informacións das citadas cabaceiras marcadas cun “Falso”. No texto explica que Duarte lanzou un grupo de traballo con funcionarios e posición para aclarar o procedemento para pór sancións aos locais de ocio expedientados, malia o que “algúns medios e o PP xulgaran a Duarte antes de tempo”.

Duarte mostra nunha rolda de prensa un dos expedientes polos que está imputado | Fonte: EP

Compostela Aberta lembra que a Fiscalía non escoitou a versión do concelleiro antes de solicitar a súa imputación. Unha acusación que foi arquivada pola xuíza nove meses despois tras escoitar a versión do político.