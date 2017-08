Un xulgado contra a violencia machista sen xuíz

A carga de traballo estival pasa así ao xulgado de garda. Con todo, os funcionarios alertan que a falta do substituto que reclaman xa provocou a suspensión, por exemplo, de vistas orais.Nesas vistas están pendentes por decidir aspectos como se un pai acusado de violencia contra a súa parella ten dereito a visitar aos seus fillos.

A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella e Belén Liste

A denuncia pública conta co apoio da propia maxistrada titular do Xulgado contra a violencia machista.

Os traballadores destacan a hipocrisía das autoridades, que levan lustros mostrándose moi preocupados en público por este tema. O responsábel directo da situación é o Ministerio de Justicia. Con todo, os operarios tamén culpan á Vicepresidencia da Xunta de Galicia, por non facer ao seu entender dabondo presión ao respecto.

A crítica dos traballadores chega, precisamente, no mesmo día en que diversos mandatarios tentan sacar peito ao fío desta cuestión.

Así, a responsábel da Xunta, Susana López Abella, congratulouse esta mañá polo feito de que no que vai de ano aumentaron as denuncias ao fío da violencia machista. O Goberno Galego di que atendeu a 523 persoas a través do programa de atención e apoio psicolóxico.

Pola súa banda, o teléfono de información ás mulleres recibiu máis de 1.900 chamadas nestes seis meses. A Xunta informa ademais que outorgou axudas económicas a 235 vítimas.

Cifras que demostran do risco de deixar un xulgado contra o machismo sen xuíz titular. Precisamente, hoxe mesmo a deputada do PPdeG Paula Prado anunciaba no Parlamento unha iniciativa dos conservadores para a apertura de tres xulgados especializados neste tema no país.