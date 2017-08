En Marea e o BNG coincidiron este luns ao condenar os "actos violentos" contra institucións democráticas en Venezuela despois de que o fin de semana transcendese que un grupo de militares se sublevara contra o goberno de Maduro ao asaltar un cuartel en Valencia, a terceira cidade máis grande deste país.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Respecto diso, preguntado polos xornalistas nunha rolda de prensa ofrecida este luns, o portavoz de En Marea, Luís Villares, asegurou que "un levantamento armado non é a forma de solucionar un conflito social". "Calquera alzamento de armas contra unha democracia que supoña a alternativa á solución pacífica dun conflito social parécenos unha mala noticia", manifestou o exmaxistrado lucense.

Ademais, preguntado pola postura de En Marea sobre as votacións da Asemblea Constituínte, proceso que non recoñece a oposición venezolana nin parte da comunidade internacional, Villares lembrou que hai organismos internacionais que a estiveron "verificando" e que, en termos xerais, "avalan a validez do proceso".

"Digo isto tamén porque observadores do ámbito das nacións unidas non puxeron en cuestión o resultado, ou só se puxeron en cuestión aspectos parciais pero non o fan invalidando o esencial do proceso", precisou para incidir en que En Marea prefire "que falen as urnas e non as armas".

POSTURA DO BNG

Pola súa banda, tamén preguntado respecto diso noutra rolda de prensa, o deputado do BNG Luís Bará mostrou a condena do Bloque aos "actos violentos" ocorridos en Venezuela, pediu que se respecten as "institucións políticas e legais" deste país e reclamou unha solución "pacífica" que beneficie á poboación.

Para iso, recomendou "non botar máis leña ao lume desde fóra" e instou aos organismos internacionais e ao Goberno español a "tentar axudar ou traballar para que haxa un proceso de diálogo que impida esta escalada de violencia e de tensión vaia a máis".