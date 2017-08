O rei das orquestras, insolvente total?

Un xulgado de Pontevedra acaba de declarar a Representaciones Lito en situación de “insolvencia total”. Angel Martínez Pérez, administrador desta compañía, gañouse a pulso o alcume de “o rei das orquestras” porque chegou a controlar a maioría do mercado das verbenas do país hai oucosp anos.

Cantantes da Orquesta Panorama | Fonte: orquestas5c.blogspot.com

Lito caeu en desgracia cando Facenda lle meteu o dente. A Fiscalía pídelle 14 anos de prisión e 53 millóns de multa por evadir o pago de impostos de 2011 e 2012.

Facenda considera que a maioría das contratacións de combos tan famosos como a Panorama ou a París de Noia facíase en negro. Na vista oral do preito Lito, que defende a súa inocencia con rotundidade, negouse a declarar tras lograr atrasar o xuízo varais veces. De acordo a súa versión, el era un mero intermediario entre as orquestras e as comisións de festas que se quedaba cunha pequenísima parte do negocio, a penas un 5 por cento. Algo que o fiscal nega, pois aínda que os músicos operaban oficialmente como autónomos, actuaban baixo as ordes, segundo o fiscal, do representante.

O citado xulgado xa declarara a Representaciones Lito en insolvencia provisional en novembro. Tamén en 2016, outro xulgado pontevedrés forzara a “execución de títulos xudiciais”, é dicir, un embargo, sobre bens da compañía.

Isto non quere dicir que as citadas orquestras non sigan a traballar. Como é notorio, andan en plena temporada de romarías; pero operando a través de empresas que, oficialmente, nada teñen que ver co empresario encausado.

Lito, Ángel Martínez Pérez, sae do xuízo por fraude fiscal | Fonte: CRTVG

Lito, pola súa parte, mantén actividade empresarial noutros sectores. Así, é administrador dos ximnasios Centro Deportivo La Condesa, acaba de ser nomeado administrador de Marper Revestimientos, segue sendo administrador de Produciones Artísticas Lito, sociedade que igual que a embargada está baseada na nave preto de Caldas onde tiñan base as orquestras, pero que non presenta contas, polo que en teoría non ten actividade, dende 2011.

Marper Revestimentos é unha sociedade de nova creación, fundada hai tres meses. Trátase dunha nova construtora baseada en Vegadeo cuxos administradores son Lito e o seu irmán Gabriel.