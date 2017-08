Ministerio de Xustiza e Xunta acordan reinstalar a versión anterior de Minerva que non permite modificar documentos

O Ministerio de Xustiza e a Xunta de Galicia acordaron que se reinstale a versión anterior do sistema de xestión procesual "Minerva", xa que non inclúe a opción de modificar documentos.

O Ministerio é o responsable do sistema Minerva, polo que a Xunta de Galicia deulle traslado da incidencia sobre a funcionalidade que permite modificar documentos dos procedementos, que se detectou na última versión de Minerva.

Tras unha reunión técnica co Ministerio de Xustiza, se acordou que se procederá a reinstalar a versión anterior de Minerva, na que non aparece esta opción. Isto manterase ata que o Ministerio de Xustiza non publique a nova versión que corrixe esta incidencia.

Está previsto que o proceso de reinstalación da versión anterior complétese esta semana.

Segundo a información remitida pola Xunta, Galicia é unha das 8 comunidades usuarias dos sistemas de información xudicial que prové o Ministerio de Xustiza (Minerva, Fortuny e Lexnet), que é o departamento que actualiza as versións e decide as funcionalidades dos distintos sistemas.

As Comunidades autónomas, pola súa banda, ocúpanse da instalación dos sistemas, de dar soporte aos usuarios e de trasladar as incidencias ao Ministerio.

Ademais, en relación a LexNET, a Xunta solicitou formalmente ao Ministerio de Xustiza información sobre a dispoñibilidade, a seguridade e as medidas que se están levando a cabo para garantir a funcionalidade deste sistema informático, que en xullo sufriu cortes en servizo e fallos de seguridade.