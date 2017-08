IESIDE inicia o curso en setembro cunha oferta programática renovada

O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) inicia o próximo 1 de setembro, co comezo dunha nova edición do Grao en Administración de Empresas-BBA, un novo curso académico no que celebra o trinta anos de historia da antiga Escola de Negocios Afundación, cunha oferta programática renovada.

IESIDE | Fonte: Europa Press

Nos últimos 30 anos formáronse máis de 61.000 estudantes. Agora, IESIDE renova a súa oferta programática, a través dun modelo académico "diferencial, adaptable, innovador e baseado na excelencia".

Así, os programas que se ofertarán durante este curso académico 2017-2018 están centrados nas áreas de mercadotecnia, dirección económico-financeira, xestión comercial, negocios internacionais ou xestión integrada da empresa, entre outras.

PROGRAMAS

Tras a firma dun acordo con ESIC Business & Mercadotecnia School, que leva máis de 50 anos liderando a formación en mercadotecnia en España, IESIDE impartirá a partir do mes de outubro dous novos programas.

Trátase do Máster en Dirección de Mercadotecnia e Xestión Comercial (GESCO), dirixido a aqueles que queiran asumir funcións directivas no ámbito da mercadotecnia, a organización e xestión de equipos comerciais, e o Máster en Mercadotecnia Dixital, que permite adquirir os coñecementos e ferramentas máis avanzados en mercadotecnia, comunicación, publicidade e venda en liña.

En outubro comezarán tamén o Máster en Dirección Económico-Financeira, deseñado para obter os coñecementos e ferramentas de xestión e dirección financeira para unha toma de decisións eficaz e competitiva nas empresas; o Master in International Business, único bilingüe neste ámbito en Galicia, que proporciona as habilidades fundamentais para postos de responsabilidade internacional en todo tipo de sectores, e o Máster SAP en Xestión Integrada da Empresa, nas súas especialidades de Finanzas e capital humano, deseñado para obter a certificación SAP e desenvolvido con Tecnocom e SAP.

IESIDE é, ademais, un centro adscrito á Universidade de Vigo que, imparte dúas titulacións oficiais, o Grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE-BBA), o primeiro con dobre titulación internacional de Galicia, que iniciará as súas clases o próximo 1 de setembro, e o MBA, que suma máis de 50 edicións, e que comeza en setembro e outubro dous novos programas nas súas versións "part time" e "full time".

IESIDE

IESIDE, Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE), iniciouse en 2016 por iniciativa de ABANCA e Afundación, tras 30 anos de experiencia da súa Escola de Negocios.

Orientado á creación de valor económico, social e cultural para Galicia, IESIDE declárase como "servizo público, sen ánimo de lucro, que complementa a oferta universitaria actual". Conta con 168 profesionais, titulares, asociados e colaboradores, cunha experiencia docente e con recoñecido prestixio a nivel nacional e internacional.

Segundo os datos que facilita, un 85% dos seus 3500 estudantes anuais atopa traballo en menos dun ano. Ofrece "formación de primeiro nivel internacional a través de acordos con institucións de prestixio en todo o mundo" e "educación de elite, pero non para as elites, ao facilitar un importante programa de bolsas", con actividade que se desenvolve en tres campus na Coruña, Vigo e Pontevedra, e catro unidades satélites en Ferrol, Santiago, Lugo e Ourense, ademais de contar cunha residencia universitaria.