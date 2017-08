Unha nai ten que porlle o botón gástrico ao seu fillo por falta de médicos no SERGAS

Trini Cañete, unha asturiana de vacacións en Ourense, denuncia que tivo que por ela mesma o botón gástrico ao seu fillo discapacitado malia acudir ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Cando acudiron a urxencias porque ao rapaz caéraselle o botón polo que se aliemnta, non había ningún especialista cualificado para a intervención e ningún dos médicos aos que chamaron quixo vir a colocalo, segundo a versión da familia.

Trini Cañete e o seu fillo nunha imaxe publicada no Facebook da nai e retocada para protexer a intimidade do menor

Velaquí o relato completo da afectada:

Cañete ratificou as súas queixas nunha posterior conversa con P. Tuñón en Faro. O relato, que inclúe detalles das súas frustradas xestións para que acudira un galeno a poñer o botón, fala por si só:

“Como allí nadie se hacía cargo de Cristian, les dije cómo se ponía el botón, pero nadie se atrevía. Con lo cual, no me quedó otra que intentar ponerle yo el botón con la ayuda de mi amiga Carmen, que en todo momento estuvo conmigo en el box. Pero el botón no entraba porque el agujero estaba casi cerrado del todo y el tamaño del aparato era más grande. Tuve que abrirlo con una sonda que me dio la enfermera de pediatría.

"En todo momento estuvimos con el pediatra y las enfermeras de guardia, pero estaban ahí parados, viendo cómo lo hacía yo sin hacerlo ellos, que son los expertos. Sólo teníamos a las enfermeras de ayudantes, pasándole gasas a Carmen para que fuera limpiando la sangre que le salía del botón, porque estábamos forzando para poder pasar la sonda para abrir un poco el agujero.

Después de mucho forzar y de mucho sufrimiento para el niño, pude ponerle el botón gástrico y limpiar la zona de sangre".

A nai fixo pública a súa denuncia o luns de madrugada. En dous días máis de 53.000 persoas compartiron a súa denuncia e 13.000 reaccionaron ao relato.

GC tentou recadar a versión do SERGAS do sucedido, sen lograr obter unha resposta da Administración polo de agora.

Dende a Coordinadora Anti-Privatización da Sanidade Pública fixéronse eco do caso. “Parécenos un feito moi grave alguén terá que responder polo ocorrido”, indican.