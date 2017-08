Rajoy deixa Galicia tralo atentado en Barcelona e viaxa á capital catalá

O presidente do Goberno e do Partido Popular, Mariano Rajoy, suspendeu todos os actos previstos para este venres, día 18 de agosto, en Galicia con motivo do atentado terrorista ocorrido en Barcelona, con 13 vítimas mortais confirmadas e medio cento de feridos, até o momento.

Rajoy saúda a Feijóo | Fonte: PP

Rajoy partiu cara a capital catalá esta tarde para seguir in situ a operación antiterrorista e a evolución das vítimas. Alí convocouse un gabinete de crise.

En Galicia, Mariano Rajoy ía visitar este venres o municipio coruñés de Padrón xunto ao presidente do PP de Galicia e da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ademais, ás 11,00 horas, prevía visitar a Casa Consistorial e asinar no Libro de Honra para, posteriormente, dar un paseo pola localidade ata o Xardín Botánico.