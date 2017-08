Polémica no Festival V de Valarés pola acampada

A acampada do Festival V de Valarés en pasadas edicións estaba ao carón da praia, nun pinar fermosísimo. O problema é que esa zona é Rede Natura, o que desatara as críticas de ecoloxistas, entre outros ADEGA, contra a Xunta por permitilo.

Zona de camping no V de Valadares 2017 | Fonte: Fani García Facebook

Este ano cambiou, e moito, o conto: “tras a notoria polémica do 2016, que terminou en inspección e advertencia de graves sancións por parte do Servizo de Protección da Natureza (SEPRONA) aos organizadores do festival por incumprimento das condicións impostas, é de celebrar que este ano a Xunta de Galicia non autorizase a organización dunha acampada no piñeiral de Balarés, que volveu a ser o que sempre foi, un ben gratuíto para o disfrute e esparexemento da cidadanía, non un espazo acoutado e de pago para beneficio dun ente privado”, explican dende a asociación Salvemos Cabana.

O cambio de ubicación non suscitou aplausos entre o público. As redes sociais do Festival están inzadas de comentarios críticos coa nova zona, acompañados de fotografías dun monte acabado de rozar e sen iluminación.

"A zona de acampada xa non ten nome, porque chamarche camping a esa ratoneira chea de toxos e silvas mal desbrozadas é querernos tomar por tontos. Mal acondicionada, moi pequena, sen ningún tipo de control por parte da organización... Un desastre...", é un exemplo entre ducias de ataques á organización.

Con todo, o desprazamento da acampada non lle parece dabondo aos ecoloxistas. Salvemos Cabana solicita “un cambio de emprezamento” do festival, que durante dous días acolleu a actuación de grupos punteiros no mercado musical estatal como Los Planetas ou Love of Lesbian.

Instalacións do V de Valadares en 2016 no pinar protexido | Fonte: Salvemos Cabana

Na súa opinión, o principal problema foi o impacto sonoro sobre as localidades circundantes ata altas horas da noite.

O festival V de Valarés celébrase nas inmediacións dun espazo litoral de alto valor ecolóxico incluído dentro da Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) Costa da Morte, ZEPVN-ZEPA (Zona de Especial Protección para as Aves) Costa da Morte (norte) e dentro de e dentro de a Rede Natura 2000 -ZEC Costa da Morte e ZEPA Costa da Morte (norte) en Zona 1 ou "área de protección " e que, por tanto, está suxeita á aplicación do decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria en Galicia e apróbase o Plan director da Rede Natura 2000.