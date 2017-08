De novo máis turistas dos permitidos nas Cíes

Pasaxeiros que se dirixían este domingo pola mañá ás Illas Cíes tiveron que regresar ao Porto de Vigo ao superarse a cota de visitantes do Parque Nacional.

Praia De Rodas, Nas Illas Cíes | Fonte: Europa Press

Así o explicaron a Europa Press fontes do Instituto Armado, quen explicaron que foi o propio persoal do parque quen solicitou a unha embarcación do Servizo Marítimo da Garda Civil que se atopaba na zona que informase a unhas "dúas ou tres" navieras de que a cota de visitantes das illas estaba cuberto.

Deste xeito, estas mesmas fontes aseguraron que o labor da Benemérita foi meramente informativa, sen impedir en ningún momento, subliñaron, o desembarco de pasaxeiros.

Pola súa banda, a Policía Nacional tivo que intervir na Estación Marítima de Vigo para acougar os ánimos tanto dos pasaxeiros que tiveron que regresar en barco sen poder visitar as illas como daqueles que nin sequera puideron partir do Porto de Vigo.

O sucedido, lóxicamente, suscitou a indignación de numerosos turistas. Moitos deles están a usar as redes sociais para transmitir o seu enfado, pois considéranse estafados:

Un dos barcos da Navieira Mar de Ons, concesionaria do servizo ao Parque Nacional das Illas Atlánticas, que conecta coas Cíes

Vergonzoso! Todo por la pasta! Ojalá os quiten la licencia @Xunta. 3 horas tirados tirados y sin poder pisar Cíes. Servicio pésimo! — José Vegas (@josvegasiano) 20 agosto 2017

vergonzoso @MardeOns llegada a Islas Cies y nos hacen dar la vuelta sin desembarcar por motivos que "se les escapa" #Bochornoso — Borja Mateo (@bmj13) 20 agosto 2017

De feito, o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, dependente da Xunta, presentou o pasado luns 14 de agosto senllas denuncias contra catro navieras que conectan as localidades de Vigo, Baiona e Cangas coas Illas Cíes, por supostamente trasladar ao arquipélago durante dúas xornadas a máis persoas das permitidas.