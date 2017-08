Barcelona, Estado Islámico e referendo

O Estado Islámico (EI) asegurou este sábado que os ataques perpetrados en España o pasado xoves foron contra os "cruzados e xudeus" e causaron a morte e feridas, segundo a organización, de máis de 120 persoas. No seu imaxinario colectivo está a reivindicación da península ibérica, como parte deste pantasmal Estado. En España residen case dous millóns de musulmáns, a maioría deles de orixe marroquí. A crise económica e a dura lei de extranxería, afectan directamente a este colectivo, que os mantén na marxinación.



España é un lugar especial na mitoloxía xihadista, debido a que unha vez foi parte do imperio islámico baixo o nome de Al-Ándalus. É por iso que é vista por moitos ideólogos do EI como unha parte territorial natural do califato, que actualmente atópase baixo a ocupación dos infieis.



A reconquista de Al-Ándalus como parte do califato que pretende impoñer o Estado Islámico non é ningunha novidade. "Al-Ándalus, ten paciencia. Non es española nin portuguesa senón musulmá. Vós, os infieis, imaxinastes que acabariades co islam con ataques aéreos, pero estades asombrados e asustados pola forza do Estado do califato.” Din os terroristas.



De feito, fai un ano informes da Policía Nacional e da Garda Civil en España alertaban sobre as accións do Estado Islámico na súa "reconquista de Al-Ándalus", a medida que as ameazas do grupo terrorista intensifícanse.



Estes son algúns dos xustificantes do accionar do Estado Islámico, o certo é que este ataque terrorista ten varios responsables que son o imperialismo norteamericano, Arabia Saudita e os seus xeques aliados, Turquía e o Estado de Israel. Todos eles responsables directos e creadores desta organización ao servizo dos mandatos do imperio. Tamén teñen responsabilidade directa, países como o Estado Español, que abalaron as intervencións militares contra Irak, Libia e Siria. É o Estado Español o valedor de países como Marruecos, que expulsa a millóns de pobres a traballar en Europa.



É rechamante que sabendo que o Estado Español é un obxectivo desta organización terrorista, non se abortou esta acción criminal. Xa que os servizos de intelixencia de España, teñen unha política de infiltración entre os musulmáns, onde construíron unha poderosa rede de informantes de orixe marroquí. A policía española ten inmigrantes marroquíes que son financiados. A outros se lles entrega regularmente premios económicos ou favores (regularización de familiares etc.) Esta mesma práctica realízaa a ditadura marroquí, para controlar ás súas propios inmigrantes e ter baixo observación aos opositores ao seu goberno.



Por iso chama a atención que este atentado prodúzase en Barcelona, pouco antes de que se realice o 1 de outubro o referendo. O mesmo que pode consagrar a independencia e a República Catalá.



As victimas seguen sendo sempre as mesmas, a xente da rúa. Mentres os gobernos e políticos emiten lagrimas de cocodrilo.