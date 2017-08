Un incendio queima parte da cuberta dun establecemento de hostalaría na Fonsagrada (Lugo)

Parte da cuberta dun establecemento de hostalaría resultou afectada na mañá deste martes despois de propagarse un lume na localidade lucense da Fonsagrada.

Segundo explicaron os Bombeiros de Sarria, o lume comezou na cheminea e propagouse polo teito do local. O 112 Galicia destacou que debido á "rápida intervención" dos efectivos de Protección Civil da Fonsagrada, as lapas puideron ser controladas a tempo sen que a cuberta derrubásese, pero parte dela tivo que ser retirada.

Foi persoal do mesmo local, quen, sobre as 6,00 horas deste martes alertou ao 112 Galicia. Indicaron que ardía o comedor do establecemento, en Fonfría, Barbeitos.

A partir de aí, os profesionais do CIAE solicitaron a colaboración dos Bombeiros de Sarria e de Protección Civil da localidade. Tamén, requiriuse a intervención dos axentes da Guardia Civil.

Sobre as 8,00 horas os membros do parque comarcal indicaron que, tras apagar o lume, procederon á retirada dos cascallos e a refrigerar a zona, polo que, o incendio quedou totalmente apagado.