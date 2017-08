A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, expresou este mércores o seu desexo de que a Fiscalía de Medio Ambiente actúe "de oficio" para investigar se houbo "responsabilidade penal" por parte da Xunta no seu "deixamento" na xestión do Parque Nacional Illas Atlánticas, tras anos de "mirar para outro lado" mentres "se violou" a normativa de protección deste espazo natural.

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios desde a zona de embarque do transporte de ría en Vigo, Pontón subliñou que o anuncio da conselleira de Medio Ambiente de estudar unha posible denuncia en Fiscalía contra as navieras que operan barcos a Cíes forma parte da "sobreactuación" levada a cabo pola administración autonómica tras "estalar" a "burbulla turística" das viaxes ás illas.

"A Xunta permitiu que esta burbulla se fixese cada vez máis grande, e o primeiro que nos debe preocupar é que Cíes é un Parque Nacional, non un Benidorm", apostilou a líder nacionalista, quen denunciou a "inoperancia" e o "deixamento" da administración, a pesar de que é a responsable da xestión do Parque.

"Se algunha Fiscalía ten que actuar é a de Medio Ambiente, que ten que investigar se hai responsabilidade de tipo penal no deixamento, polo incumprimento da normativa e por tanto mirar para outro lado", proclamou Pontón, quen criticou que "se violaron todos os regulamentos, e o plan de usos e xestión" e "parece que non pasa nada, que os únicos responsables son uns señores que xestionan uns barcos".

"OPERACIÓN ESPECTÁCULO"

Así as cousas, e despois de que a "actuación desproporcionada e inoportuna" da Xunta o pasado fin de semana (impedindo o desembarco de visitantes a Cíes), o BNG reclamou a comparecencia do goberno galego en sede parlamentaria "antes de acabarse agosto" para "dar unha explicación". "A Xunta ten unha responsabilidade directa que non pode eludir escondéndose detrás das navieras", sentenciou.

Segundo engadiu, o ocorrido co transporte a Cíes o pasado domingo "lembra ás operacións espectáculo" que serven para "crear alarma" e acaban causando dano, neste caso, a Cíes, a Vigo, á imaxe de Galicia, e ao sector turístico.

"REPENSAR" O MODELO

Ana Pontón sinalou que deberían adoptarse "medidas a curto prazo", como a posta en marcha dun "protocolo de vixilancia das visitas" ou a implantación dun billete único "obrigatorio para todas as navieras". En todo caso, matizou, o ocorrido obriga a "repensar o modelo" de xestión do transporte ao Parque co fin de cumprir a normativa e dar prioridade á preservación dos valores ambientais e naturais dese espazo.

A portavoz nacional do BNG asegurou que estes problemas "pon de manifesto o fracaso da privatización do transporte de ría", e pediu á Xunta que estableza unha compañía pública para xestionar non só as visitas ás illas, senón tamén para dar un servizo no resto da ría "á altura do que necesitan todos os cidadáns".

"Non cabe na cabeza que o número de visitantes (a Cíes) dependa dunha empresa privada cuxos beneficios, á súa vez, dependen que de cada vez vaia máis xente. É pór o raposo a coidar das galiñas", concluíu.