A naviera Nabia, unha do cinco empresas que opera no transporte da ría de Vigo e que realiza viaxes ás illas Cíes, reclamou "medidas eficaces" que garantan o "adecuado funcionamento do sistema de reservas" para os billetes ao Parque Nacional.

A naviera remitiu este mércores un comunicado aos medios, no que reclama deste xeito "evitar situacións como as acaecidas o pasado domingo", cando centos de viaxeiros quedaron sen embarcar (algúns chegaron a facelo pero foron devoltos sen desembarcar nas illas) pola sobreventa de pasaxes.

Esta é unha das empresas que está no ollo do furacán tras o caos vivido o domingo na estación marítima, e foi a única que ofreceu explicacións publicamente. De feito, unha portavoz da empresa recoñeceu os problemas derivados da sobreventa de billetes, e lamentou o "dano" á imaxe do Parque e os inconvenientes aos clientes.

No comunicado, Nabia precisou que deu "unha resposta inmediata" aos seus pasaxeiros afectados "desde o mesmo día dos feitos", ou ben devolvéndolles o diñeiro, ou ofrecéndolles billetes para rutas alternativas. "Naviera Nabia cre firmemente que as prioridades agora son a adecuada atención aos clientes", indicou.

Así mesmo, asegura que "sempre" defendeu un "turismo sustentable" nas illas Cíes, "e unha libre e leal competencia no servizo de transporte". A ese respecto, solicitou esas medidas para garantir o correcto funcionamento do sistema de reservas e pediu ao resto de navieras e á Xunta a adopción de mecanismos para que non se repita o sucedido, unha situación "que a ninguén beneficia".

Neste conflito, a Xunta responsabilizou do caos do domingo ás navieiras por vender billetes por encima da cota permitida de visitantes (2.200 diarios) e anunciou sancións contundentes, e mesmo a vía penal por posible falsificación das pasaxes.

Mentres, os grupos da oposición e o goberno local de Vigo denunciaron que a Xunta "mirou para outro lado" durante anos, e non asume a súa responsabilidade de controlar ás navieras e facer que se cumpra a normativa para preservar o valor ambiental de Cíes.