Varios centenares de persoas secundaron este mércores concentracións en distintas localidades galegas para expresar a súa condena polo asasinato dunha septuaxenaria na Coruña --feito polo que foi detido a que fose parella da súa filla-- e para reclamar medidas contra o "terrorismo machista".

Protesta contra o 'terrorismo machista' en Santiago | Fonte: Europa Press

As concentracións celebráronse, a partir das 20,00 horas, na cidade herculina (onde se produciu o crime na madrugada do luns), en Santiago, Vigo, Pontevedra, Ourense, A Coruña, Ames (A Coruña) e Marín (Pontevedra).

No caso da Coruña, máis de 200 persoas déronse cita ante o Obelisco para expresar a súa repulsa e condena polo que cualificaron como un "feminicidio", despois de que o home matase, supostamente, á que foi a súa sogra.

Fíxoo ao tentar levar da súa vivenda á súa filla de 21 meses. Con ela chegou a fuxir, aínda que finalmente foi detido nun hostal de Culleredo (A Coruña).

Durante a protesta, os asistentes portaron pancartas con lemas como 'Contra as violencias machistas' e corearon lemas como 'Non son mortes, son asasinatos', 'Machista, escoita, estamos en loita' e 'Ante a violencia nin un paso atrás'.

"RECORTES EN IGUALDADE"

Tamén deron lectura a un manifesto para denunciar "os recortes en igualdade" por parte do PP e esixir "cambiar as bases educativas desta sociedade para arrincar o machismo".

Ademais, co seu texto deixaron claro que a "discriminación" cara ás mulleres é "outra forma de violencia" e que "violencia é tamén entregar os fillos a un maltratador".

MANIFESTACIÓN EN SANTIAGO

En paralelo, na capital galega, unhas 100 persoas concentráronse simbólicamente --e interrompendo o tráfico durante uns 20 minutos no paso de peóns da Porta do Camiño-- para gritar que están "fartas" de que "asasinen" a mulleres.

Durante a concentración, que provocou un intenso atasco na zona, corearon consignas como 'Non son arrebatos, son asasinatos', 'Non estamos todas, faltan as mortas' e 'Ningunha agresión sen resposta, ningún agresor sen castigo'.

Se á concentración da cidade herculina acudiu a concelleira de Igualdade, Rocío Fraga; na da capital galega, que proseguiu polas rúas do centro histórico, déronse cita representantes de Esquerda Unida, BNG e Podemos Galicia.