10 días de lume en Cervantes arrasan parte dos Ancares e carballos de 500 anos

Este martes á tardiña, e logo de intensos días de intertidume e temor, os efectivos de loita contra o lume lograron sufocar o incendio forestal que afectaba o municipio de Cervantes (Lugo), o último que quedaba por extinguir da gran vaga de incendios que afectou a Galicia nas últimas semanas. Un lume que levaba ardendo máis de 10 días.

O lume arrasou grandes extensión en Cervantes, algunhas de gran interese ecolóxico nos Ancares | Fonte: Concello de Cervantes

Este incendio forestal afectaba á parroquia de Noceda, no municipio lucense de Cervantes, segundo informou a Consellería do Medio Rural que, con todo, non informou, polo momento da superficie calcinada polo lume, declarado o pasado venres 13 de outubro pola noite.

Neste concello foron tres os grandes lumes que se rexistraron; o de Donís, Noceda e Cereixido, que arrasaron na súa maior parte terreos da Rede Natura. Ademais ardeu unha casa na poboación de Freixedo, na parroquia de Cereixido, ademais de palleiros, alpendres e algún vehículo, entre outros danos.

Foron enormes, ademais, segundo o propio concello e grupos ecoloxistas os danos en paraxes de gran valor ecolóxico na zona dos Ancares. De feito, arderon carballos e castiñeiros centenarios, algúns de máis de 500 anos de antigüedade.