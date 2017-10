Galicia, con nove, a comunidade que máis alertas notificou por produtos de festa inseguros para Halloween

Galicia é a comunidade autónoma que máis alertas notificou por produtos de festa inseguros para Halloween, cun total de nove, segundo os datos que achega Facua-Consumidores en Acción.

Cabaza en Halloween | Fonte: Europa Press

Esta organización recomendou aos usuarios que eviten adquirir produtos relacionados coas festas de Halloween que incumpran a lexislación comunitaria en canto a seguridade, segundo manifestou a asociación a través dun comunicado.

Neste sentido, lembra que os motivos polos que certos artigos que non cumpren a lexislación acaban sendo retirados do mercado son "fundamentalmente" o risco de queimaduras, asfixia e estrangulamiento. Isto último, segundo a asociación, adoita deberse á presenza de cordóns na zona do pescozo en determinados disfraces, algo que está prohibido na roupa destinada a menores.

Así mesmo, apunta que as máscaras deben ter orificios de ventilación suficientemente grandes para permitir unha adecuada respiración, segundo esixe a normativa comunitaria.

A asociación aconsella ás persoas que vaian celebrar festas de Halloween que utilicen disfraces elaborados con materiais homologados, para evitar a rápida combustión por lume, xa que en moitas destas celebracións é habitual o uso de velas ou mesmo o consumo de tabaco en domicilios particulares.

Os consumidores tamén deben ler a etiquetaxe, que debe estar en castelán, indicar o fabricante ou importador correspondente, a recomendación de uso por idade, e incluír a lenda CE que establece a conformidade coa lexislación europea.

MÁIS DE 30 MODELOS

A organización asegura que en 2017 un total de 32 modelos de disfraces, máscaras, perrucas, barbas e outros elementos de festa inseguros foron incluídos na rede de alertas de produtos perigosos non alimentarios polas autoridades de consumo. Aínda que sobre estes produtos pesa unha orde de retirada do mercado, a asociación alerta de que moitos deles "poden seguir estando á venda".

Por comunidades, Galicia foi a que máis alertas notificou, nove do total. Séguenlle Castela e León, con sete; Cataluña con seis; Andalucía, con cinco; Baleares, con dous; e Madrid, Estremadura e Castela-A Mancha, cunha.

Doutra banda, Facua esixe aumentar os controis ás autoridades autonómicas e aos concellos para protexer aos consumidores ante produtos perigosos que estean no mercado. Respecto diso, lembra que a falta de vixilancia nas aduanas provoca a entrada de artigos que poden xerar graves accidentes.

Ademais, demanda maiores sancións ás empresas vendedoras de produtos que vulneran a lexislación en materia de seguridade e esixe un aumento dos controis durante os días de Halloween. Neste sentido, pide ás autoridades competentes que comproben en discotecas e salas que non se vendan entradas que poidan xerar unha avalancha superando o aforamento.

Nestes eventos, segundo a asociación, os inspectores tamén teñen que supervisar que se cumpren todos os requisitos de seguridade e salubridade dos locais, tales como saídas de emerxencia suficientes e accesibles, extintores ou aseos en boas condicións e adaptados, entre outros requisitos.