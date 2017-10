A Mariña tamén se levanta contra os recortes da sanidade pública

Máis de duascentas persoas participaron este luns na asemblea informativa na defensa da Área Sanitaria da Mariña nun encontro organizado por Somos unha Área Viveiro e na que participaron múltiples asociacións e colectivos, veciñanza a título persoal e cargos públicos. Na xuntanza púxose de manifesto os graves problemas da sanidade pública en Galicia e, especialmente, os que afectan a esta comarca.

Participantes na asemblea sobre as deficiencias da área sanitaria da Mariña | Fonte: Somos unha Área Viveiro

No acto participaron tamén o Presidente da Xunta de Persoal do Hospital da Costa, a coordinadora da Plataforma na Defensa da Sanidade Pública da Mariña e o ex-xerente do Hospital da Costa Pablo Mosquera.

Os veciños apostaron pola defensa dun ben común, a sanidade pública, e rexeitaron a supresión da área sanitaria, segundo informaron os convocantes nun comunicado. Tamén manifestaron que queren as mesmas condicións para a comarca da Mariña que as que ten a comarca de Ferrol e que a sanidade desta zona do norte de Lugo precisa dunha ampliación de servizos. “Que non nos leven o que temos para Lugo”, indicaron ao tempo que rexeitaron ser cidadáns de segunda. “Merecemonos unha sanidade digna, de proximidade e de calidade”, suliñou o colectivo veciñal.

Durante o acto puxeron riba da mesa distintas medidas para iniciar un calendario de actos ao longo de todo o mes de novembro en Viveiro na defensa da sanidade pública que foi aprobado pola maioría da veciñanza. O primeiro terá lugar este domingo 5 de novembro durante un acto do C. D. Esgovarros Viveiro na cidade do Landro, confirman dende Somos unha Área Viveiro.