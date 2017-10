A Deputación de Pontevedra cuadriplicará as axudas polos incendios que dá a Xunta

A Deputación de Pontevedra decidiu tomar en serio a vaga de lumes deste outubro e destinará case catro veces máis de axudas que as destinadas pola Xunta. A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, xunto ao vicepresidente, César Mosquera, presentou este martes as medidas que a institución provincial porá en marcha ante a "terrible vaga de incendios" sufrida na provincia, con máis de 90 millóns de euros en axudas aos concellos. Uns cartos que contrastan cos 21 millóns anunciados polo presidente Feijóo.

Np Depo Depo Impulsa Un Plan Global Transversal Para A Recuperación, Prevención | Fonte: Europa Press

Carmela Silva apuntou que o executivo provincial impulsará dúas grandes liñas de apoio: unha destinada a medidas de cooperación municipal e prevención e, por outra banda, un cambio de modelo na política forestal. No primeiro apartado, modificarase de maneira inmediata unha cláusula nas bases do Plan Concellos 2017 para posibilitar que os municipios afectados poidan cambiar o destino dos seus fondos para acometer actuacións relacionadas cos incendios.

Ademais adiantaranse as axudas do citado plan correspondentes aos anos 2018 e 2019 para que os gobernos locais poidan deseñar proxectos plurianuais con maior investimento e, por tanto, de maior envergadura. Tamén se enfocarán, con este fin, os investimentos do Plan Revitaliza e axilizaranse os recursos destinados á liña de axudas de parques forestais.

ESTUDO DO MONTE

Por outra banda, César Mosquera tamén apuntou que se encargará á Escola de Enxeñaría Forestal que coordine a elaboración dun estudo en profundidade do monte e das áreas de actuación. Ademais traballarase de maneira trasversal en todas os departamentos da institución provincial. "É un plan global onde todas as áreas da Deputación van estar actuando", destacou Silva.

Estas axudas suporán a reconducción da actividade da Deputación con este propósito, coa posta a disposición dos recursos de 2017, 2018 e 2019. "É un esforzo da Deputación absolutamente monumental", dixo Mosquera "sobre todo por mostrar que se pode facer doutra maneira, que temos que coller outro camiño entre todos", sinalou, advertindo de que "a situación na que está o monte é o maior problema que ten Galicia".

Finalmente a presidenta Carmela Silva lembrou que o Goberno central aínda non declarou aos municipios danados en Pontevedra como "zona gravemente afectada", unha petición que o goberno provincial realizou a pasada semana.