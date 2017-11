A plataforma de bombeiros públicos de Galicia reclama recuperar a xestión directa dos parques privatizados

A plataforma de bombeiros públicos de Galicia reclama a recuperación da xestión directa de todos os parques "privatizados", no marco da modificación do mapa de emerxencias do país.

Bombeiros da Coruña cunha faixa reivindicativa | Fonte: Podemos A Coruña

Demanda, ademais, a aprobación dun regulamento do bombeiro profesional, e unha análise "pormenorizada" de todos aqueles condicionantes "que contribúan á mellora da calidade" dos parques.

No actual contexto, a plataforma estima que o "primeiro paso necesario para pór orde en todo este desastre pasa por lexislar". "Unha vez máis, parece que se insiste en empezar a casa polo tellado", advirte.

Neste sentido, apuntan a que a Deputación de Pontevedra "non manifestou de maneira concisa que modelo de xestión pretende implantar". Subliña, nesta liña, que "todas as modificacións que leven a cabo deben ir enfocadas cara á recuperación da xestión directa".