As medicións definitivas elevan a máis de 49.000 as hectáreas queimadas na vaga de incendios

As medicións definitivas elevan a un total de 49.171 a cifra de hectáreas queimadas na vaga de incendios ocorrida a fin de semana do 15 de outubro, case 14.000 hectáreas máis das inicialmente contabilizadas. Esa fin de semana Galicia tivo 264 incendios forestais.

Dantesca imaxe da parroquia de Chandebrito (Nigrán), onde morreron dúas persoas tras os devastadores lumes que arrasaron a zona e boa parte de Galicia en pleno outubro | Fonte: Miguel Núñez.

Da cifra informou este venres a Xunta a través dun comunicado, catro días antes de que o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, compareza no pleno do Parlamento para informar o dispositivo de incendios durante a onda de incendios de mediados de outubro.

