O acusado de matar a golpes á súa muller en Mos (Pontevedra) asegura que a atopou morta ao chegar a casa

O veciño da parroquia de Tameiga no concello pontevedrés de Mos Florencio A.C., acusado de matar a golpes na vivenda familiar á súa muller, defendeu este luns a súa inocencia no xuízo con xurado que se celebra na Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra, ao asegurar que a atopou morta ao chegar a casa.

O home, de 71 anos de idade, asegurou que o día do crime, o 29 de decembro de 2015, chegou á súa casa após estar no bar de en fronte e atopoulla "tirada na o chan".

O acusado tan só quixo responder as preguntas da súa avogada defensora e explicou que ao ver á súa muller inconsciente, sen tocala, após comprobar que se atopaba só en casa, colleu o coche e foi ao cuartel da Guardia Civil de Mos.

Segundo sostivo, non chamou ao 112 nin aos servizos médicos porque "nese momento" quedou "bloqueado". "E só pensei en ir á Guardia Civil", dixo, xa que foron os propios axentes os que chamaron á ambulancia.

"ELEMENTOS SUFICIENTES"

A fiscal da causa, Patricia Andreu, considera que hai "elementos suficientes" para soster que Florencio A. entrou esa noite na casa familiar após estar toda a tarde nun furancho e un bar e golpeou á súa esposa nas costas mentres preparaba a cea na cociña.

Segundo o relato do Ministerio Público, ela caeu ao chan e "seguiu golpeándoa repetida e insistentemente", dándolle "polo menos tres golpes na cabeza", todo "sen que Marina puidese defenderse nin tampouco pedir axuda".

Fronte a esta acusación, a defensa do acusado mantén que non existe "ningún vestixio, nin sequera un indicio nin moito menos proba concluínte" de que o autor do brutal crime fose o seu cliente e alega tamén que durante a instrución desta causa produciuse unha "vulneración dos seus dereitos fundamentais".

O fillo maior do acusado e a vítima, de 47 anos e que vivía con eles, non quixo declarar no xuízo e o menor, de 42 e que apenas tiña relación cos seus pais, non puido achegar datos sobre o día do crime.

A Fiscalía e a acusación popular, que exerce a Xunta de Galicia, consideran que Florencio A. é autor dun delito de asasinato polo que piden unha pena de 22 anos de prisión e a prohibición de residir no domicilio do crime e no municipio de Mos durante os 27 anos seguintes, así como indemnizacións por un total de 75.000 euros.

O home ingresou en prisión preventiva o 31 de decembro de 2015, dous días despois do crime, pero atópase en liberdade desde febreiro de 2017.