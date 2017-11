Os críticos de Podemos-Galicia avanzan futuras alianzas con outras forzas tras o acontecido en Podem Catalunya

“Ante os ultimos acontecementos internos e externos, incluído todo o que ocorre en Catalunya, en PODEMOS 15M vímonos obrigados a tomar unha decision e repensar o noso labor en PODEMOS que xa non ten sentido como un simple movemento interno, debido a que tras unha intervencion de facto en Galicia por parte de Madrid, agora en Catalunya repítense ditas actuacións centralistas que atentan gravemente contra a democracia do partido e os inscritos con decisións centralistas contrarias á plurinacionalidade”. É a denuncia que fan os críticos de Podemos en Galicia tras a dimisión do líder de Podem Cataluña, Albano Dante Fachin.

Breogán Riobóo, ex secretario xeral de Podemos Galicia

Así, nun comunicado lembran que o que aconteceu en Cataluña xa pasou antes en Galicia co “Breoganazo”, en alusión as tácticas empregadas por Pablo Iglesias para apartar ao ex líder de Podemos en Galicia, Breogán Riobóo.

E neste sentido, cargan contra a “delegada estatal” de Podemos en Galicia, en alusión a Carmen Santos, por apostar por explorar posibles pactos electorais co PSOE, “un PSOE que apoiou a aplicacion do articulo 155 en Catalunya e que se manifesto en Barcelona da man do PP, CIDADÁNS e VOX, a favor da aplicacion de devandito articulo 155”, denuncian os críticos. Así, din que Podemos Galicia “non existe salvo de forma virtual” e que a Secretaria Xeral “non exerce como tal”, senón como “unha delegada estatal repetindo como un copia e pega todo o que se decide en Madrid, sen autonomia algunha”.

Explorar posibles alianzas

Por iso, e ante o acontecido en Cataluña, anuncian que xa solicitaron un CIF como movemento político ao Ministerio de Facenda para “comezar a realizar funcións politicas de forma independente e autonoma”. O obxectivo, din, é comezar a preparar as futuras eleccións municipais, “que se poderán afrontar en solitario representando á militancia de Podemos nos concellos nos que se nos solicite polos inscritos, e/ou explorar posibles alianzas onde se considere necesario”.

Críticos de Podemos Galicia | Fonte: Europa Press.

Con todo, inciden en que seguirán formando parte de Podemos Galicia para “dar voz ás bases silenciadas”. “Partindo desta base estamos abertos a establecer alianzas co noso partido estatal, do cal seguimos e seguiremos formando parte todos os militantes a nivel individual”, aclaran.