Pasan a disposición xudicial dous detidos por reter a unha moza que traballa nun clube no Corgo (Lugo)

Os dous homes detidos a fin de semana por reter a unha moza que traballa nun clube de alterne do Corgo (Lugo) foron trasladados aos xulgados da capital luguesa para pasar a disposición xudicial.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes próximas á investigación, os dous homes detidos permanecían en dependencias da Comandancia da Guardia Civil de Lugo, desde onde foron trasladados ao Xulgado de Instrución Número 1, cuxa titular é a maxistrada Pilar de Lara Cifuentes, que decretou segredo de sumario.

Aos dous individuos impútaselles, en principio, un delito contra a liberdade das persoas por reter a unha nova, feitos polos que se buscaba tamén a unha terceira persoa.

Desde o sábado 4 de novembro permanecían detidos nas dependencias da Comandancia da Guardia Civil de Lugo dous mozos de nacionalidade romanesa, aos que se lles imputa un suposto delito contra a contra a liberdade das persoas.

FEITOS

Na madrugada do venres ao sábado varios individuos introducisen nun coche a unha moza, da mesma nacionalidade, cando saíra a fumar un pitillo dun local de alterne no municipio do Corgo. A súa desaparición foi denunciada por unha compañeira e o xerente do establecemento.

Ese mesmo sábado pola tarde a muller apareceu na Estación de Autobuses de Lugo, despois de coller un autocar en Santiago de Compostela. Esa xornada foron detidos os dous mozos en Betanzos (A Coruña) e os investigadores buscaban a unha terceira persoa.

Fontes da investigación comentaron que se manteñen abertas varias liñas de investigación, unha delas relacionada co traslado de prostitutas dun local a outro.