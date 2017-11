Haberá, por fin, un gran pacto contra os incendios forestais?

Preto de 1.700.000 hectáreas arderon nos últimos 32 anos en Galicia en máis de 155.000 incendios. De feito, Galicia encabeza, ano tras ano, as cifras de lumes no conxunto do Estado e, cíclicamente, se producen grandes episodios de incendios. Aconteceu no 1989, con Fraga de presidente, con máis de 200.000 hectáreas queimadas; no 2006, con Touriño, máis de 80.000 e este 2017, con Feijóo, case 50.000 hectáreas nunha fin de semana.

Lume no cemiterio en Nigrán, en plena onda de incendios en Galicia a mediados de outubro de 2017 | Fonte: Miguel Núñez.

O problema dos lumes é un problema endémico en Galicia. Foi a única gran coincidencia á que chegaron este martes no Parlamento galego logo de case tres horas de debate monográfico sobre o acontecido durante a fin de semana do 15 de outubro. Esa, e o amago de chegar a outro acordo para activar unha comisión parlamentaria que aborde a política contra os incendios forestasis.

Unha proposta de comisión que fixo o BNG pola súa conta, logo o PSdeG e En Marea, e que agora tamén retomou o presidente da Xunta. De feito, ese foi o gran anuncio que realizou este martes na Cámara Alberto Núñez Feijóo; unha comisión na que, ademais, presentará 30 medidas en materia de prevención, ordenación e dinamización socioeconómica.

Problema de país

E será desta volta cando todos os grupos políticos se poñan de acordo nun gran pacto contra os incendios forestais?. Ata o momento, e logo de que media Galicia teña ardido en anos sucesivos, non houbo ningún intento serio de asumir os lumes como un problema de país e tentar facerlle fronte cun pacto de país.

Voluntarios en Vigo colaboran na extinción dos lumes na cidade, en plena onda de incendios en Galicia a mediados de outubro de 2017 | Fonte: Miguel Núñez.

Un pacto que demandaron os voceiros de En Marea e do PSdeG, Luís Villares e Xaquín Fernández Leiceaga, que, ademais, destacaron que sexa agora Feijóo quen asuma a súa proposta de comisión. Con todo, reclamaron que neste órgano parlamentario participen técnicos acreditados e que se asuman as responsabilidades pertinentes, entre elas, dimisións pola nefasta xestión da vaga de lumes de outubro. Entre esas peticións de dimisión; a dos conselleiros de Presidencia e de Medio Rural, Alfonso Rueda e Ángeles Vázquez, e a dos directores xerais de Emerxencia e Medio Rural.

"Estamos dacordo en falar para poñer en marcha medidas concretas e consensuadas para tentar poñerlle couto a esta situación", dixo Leiceaga. Pero, tamén foi contundente; "haberá que dar cumplimento á esixencia de responsabilidades políticas, senón non será crible".

"Ten que haber dimisións, e senón son a dos conselleiros, terán que ser a dos directores xerais porque está claro que algo non funcionou ben", apuntou Villares que dixo que o seu grupo está a favor de abordar na Cámara as medidas para afrontar a política forestal. De feito, dixo que asumía algunhas das propostas presentadas por Feijóo, pero reclamou un gran pacto nacional polo territorio.

"Os galegos están agardando que as traxedia nos una. E isto non supón omitir críticas á Xunta, pero tamén é certo que temos un sistema de loita contra os lumes excepcional e só hai que ver o de Portugal para ver o que temos", respondeu Feijóo que presentou unha batería de 30 propostas para tentar mellorar a situación.

As propostas de Feijóo

As iniciativas presentadas polo presidente galego para un acordo forestal pasan por: colaboración entre Xunta e concellos para financiar a limpeza dos montes, garantizar que o 100% dos concellos teñan bombeiros ou brigadas, un mando único para todos os servizos de emerxencia ou facilidades para actuar en parcelas abandonadas.

Tamén a incorporación cautelar ao Banco de Terras de parcelas con propietario descoñecido, falecido ou ilocalizable e dos montes veciñais e en man común abandonados, mobilización das terras abandonadas para polígonos agrarios ou requisitos máis estritos nas faixas de protección. Ademais, campañas de sensibilización na educación obligatoria, plans de ordenación nos 19 distritos forestais, axudas para ordenar o monte, mellorar as zonas de pastoreo, reestruturación parcelarias, programas de formación e emprego silvícolas, equipos forestais de investigación e vixlilancia, rexistro de investigación de incendios ou redes de vixiancias forestais con cámaras de videovixilancia.

Críticas da oposición

Con todo, Feijóo evitou en todo momento da súa intervención ser autocrítico co caos da vaga de incendios, o que provocou o enfado e a recriminación da oposición. Neste sentido, a voceira do BNG denunciou a súa autocomplacencia e dixo que Galicia arde polas "políticas pirómanas" do PPdeG.

Ademais criticou o actual modelo forestal e acusou a Feijóo de ser un "soberbio e un prepotente" e de "tomar a cachondeo a Cámara". A súa proposta, dixo, é protexer vivendas e infraestruturas, por freo ao eucalipto, poñer en marcha o Pladiga o primeiro trimestre de cada ano, un mando único e potenciar o 112 e o servizo de bombeiros.

Pola súa banda, Leiceaga criticou ao presidente galego por insistir na trama incendiaria cando "ninguén, ata o momento, puido certificalo" e foi tamén duro coa actual política de ordenación forestal. Así, reclamou un mando único, a potenciación do Pladiga, máis medios e unha maior organización dos servizos de emerxencia para evitar novas traxedias.

Luís Villares, a pesar de sumarse a esa comisión, foi tamén moi crítico e denunciou a "incompetencia" de Feijóo e do seu executivo na vaga de lumes. "Foi máis alá da incompetencia e mesmo incorreu na malicia", dixo, "por usar os medios públicos en beneficio propio e manipulalos". Tamén, ao igual que Leiceaga, negou que existan tramas ou terroristas incendiarios.

Finalmente, Feijóo insistiu na súa tese de que os que prenden os lumes teñen que ser considerados como terroristas, a pesar de que a Fiscalía, se opón a esa medida. "Veremos que propoñemos no cumio que manteremos ao respecto os gobernos de Asturias e Castela e León", advertiu.