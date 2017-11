Memoria visual do ‘Prestige’

O fotoxornalista Miguel Núñez recupera para Galicia Confidencial parte do seu arquivo fotográfico da catástrofe do Prestige, cando se cumpren 15 anos daquela traxedia. A infame visita do por entón ministro de Defensa, Federico Trillo —las playas de Galicia están limpias y esplendorosas", dixo—, o inestimable labor dos voluntarios e a negra sombra que envolveu a nosa costa e a súa fauna recórdannos aquela traxedia.

Voluntarios limpan rochas contaminadas polo chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

Voluntarios desprázanse en barco a limpar o chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

Ría de Pontevedra, durante a traxedia do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

Voluntario cuberto polo chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

Voluntarios limpan do mar chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

Voluntarios limpan nas praias chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

Unha marea de voluntarios limpa as rochas contaminadas polo chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

Voluntarios cubertos polo chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

Voluntarios recollen nas praias aves afectadas polo chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

O por entón ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, na Illa de Ons en decembro de 2002, durante a marea negra do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

O por entón ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, na Illa de Ons en decembro de 2002, durante a marea negra do 'Prestige', arrodeado por numerosos reporteiros mentres os voluntarios que recollían o chapapote miraban atónitos a escena | Fonte: Miguel Núñez.

Voluntario cuberto polo chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.