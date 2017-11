Greenpeace denuncia que outro ‘Prestige’ podería volver ocorrer

Unha catástrofe ambiental similar á que ocasionou o accidente do petroleiro 'Prestige' hai 15 anos podería volver ocorrer de novo sen que España estea preparada para facerlle fronte "con solvencia" mentres o petróleo "segue viaxando polos mares sen as suficientes medidas de seguridade", denunciou a organización Greenpeace con motivo da efeméride.

Prestige (A Coruña) | Fonte: Europa Press

A ONG advirte de que "non se aprendeu a lección" e avisa de que é "só unha cuestión de tempo" que ocorra outra marea negra, á vez que lamenta que a sentenza do caso foi "unha carta branca" para a industria petroleira, que segue transportando hidrocarburos de forma insegura, porque o fallo, na súa opinión, garantiu a impunidade aos delitos ambientais.

Ademais, destaca que 15 anos despois non se elaborou un estudo integral de caracterización, avaliación e cuantificación de todos os impactos da marea negra que aquel 13 de novembro de 2002 afectou 2.600 quilómetros dun dos tramos "máis ricos, diversos e produtivos do litoral".

A responsable de Campañas de Greenpeace, María José Caballero, asegura que a "mala xestión" da catástrofe ambiental que se fixo "desde o primeiro momento" seguiu no tempo, polo que non se puideron aprender as leccións necesarias "para que non se repita a mesma historia".

A ONG lembra que as tres principais causas da mala xestión foron a decisión de afastar o buque, que "magnificó a catástrofe"; que a información das administracións foi escasa e "en ocasións falsa" e, por último, que a "insuficiente valoración da dimensión ambiental do sinistro agrandou o seu impacto".

Ao mesmo tempo insiste en que a industria petroleira aproveita os recursos naturais pero "non se fai cargo da súa responsabilidade" coas consecuencias derivadas da súa actividade económica.

Entre as consecuencias daquel accidente, lembra que as contaminantes verteduras se incorporaron á cadea trófica e afectaron recursos vivos vitais para o sector pesqueiro, o que provocou implicacións "inmediatas", no biolóxico como no socioeconómico e que o conxunto dos galegos sufriu efectos a curto, medio e longo prazo que se estenderon a toda a cornixa cantábrica e ao sur de Francia.

En canto aos efectos para a saúde, indica que algúns estudos confirmaron riscos para aqueles que se enfrontaron á vertedura de fuel sen as medidas de protección adecuadas.

DEFICIENCIAS

Por último, sinala que o 'Prestige' puxo en evidencia as enormes deficiencias da lexislación e o réxime de responsabilidade no transporte marítimo e que o xuízo non solucionou as carencias detectadas.

En definitiva, Greenpeace advirte de que non se poden esixir responsabilidades ás empresas implicadas nunha catástrofe ambiental porque a lexislación internacional as ampara e tampouco se pode demostrar neglixencia ou dolo dos responsables políticos, pois non se pode xulgar as súas decisións.

Finalmente, asegura que a demanda da ONG dun réxime de responsabilidade ilimitada para accidentes como o 'Prestige' "segue sendo unha utopía" porque o mecanismo de indemnizacións de Europa se basea na responsabilidade limitada do propietario da nave de acordo coa tonelaxe do buque. Por iso, Greenpeace ve a solución no cambio de modelo enerxético que poña fin á dependencia dos combustibles fósiles.