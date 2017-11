A conselleira do Mar, logo de 15 anos do Prestige: “Puidemos cometer erros, pero actuamos desde o minuto cero”

"Creo que puidemos cometer erros, como calquera humano, pero o que si non se nos pode negar é que actuamos desde o minuto cero". Así se expresou este luns a conselleira do Mar, Rosa Quintana, con motivo do 15 aniversario da catástrofe do 'Prestige'.

Unha marea de voluntarios limpa as rochas contaminadas polo chapapote do 'Prestige' | Fonte: Miguel Núñez.

A preguntas da prensa este luns na súa visita á lagoa de Baldaio, en Carballo (A Coruña), Quintana afirmou que "nunha situación como a que foi a do 'Prestige' ningún país do mundo tería os mecanismos suficientes para loitar contra unha marea negra dese calibre". "O que si podemos dicir desde Galicia é que non nos quedamos cos brazos cruzados, e naquel momento xa nos puxemos a traballar", sentenza.

"Supoño que erros se cometeron porque se actuou de maneira rápida", xustifica. "Polo menos desde a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, que era naquel momento, podo falar con absoluta veracidade porque era directora xeral de Formación e Investigación, probáronse todos os métodos que estaban a disposición naquel momento", agrega.

A este respecto, afirma que "se actuou coa suficiente rapidez para pechar todas as zonas de traballo e evitar que o produto puidese chegar con algún problema aos consumidores". Ademais, "fíxose unha campaña de promoción unha vez se viu que os resultados xa non afectaban os produtos e en menos de 15 días todos os produtores da cadea mar-industria estaban a cobrar unhas axudas".

GALICIA "RECUPEROUSE ESE MESMO ANO"

Cuestionada sobre os efectos que tivo a marea negra nas costas galegas, Rosa Quintana sentenciou: "Todos aqueles que dicían que Galicia non se ía recuperar nunca máis, pois se recuperou ese mesmo ano".

Sobre este extremo, a conselleira do Mar esgrimiu que "a evolución da produción tanto pesqueira como marisqueira vai a máis cada ano".

"HOXE SOMOS EXEMPLO"

Sobre se Galicia está preparada para outra catástrofe deste tipo, Quintana explica que "nunca se pode dicir que estamos ao 100%, pero iso xa o recoñeceron naquel momento os ministros de Fomento da UE, que dixeron que nunha situación así ningún país do mundo estaría preparado".

Aquí, Quintana puxo en valor o traballo realizado en Galicia para estar máis preparados ante unha catástrofe ambiental deste tipo, de forma que se incorporaron ao servizo de loita contra a contaminación mariña novos buques, mentres conta cos "mellores equipos" do Estado para técnicos.

"Hoxe somos exemplo", asegura a conselleira, pois Galicia participou en 14 proxectos a nivel internacional, recibiu premios comunitarios, mentres "chaman" a técnicos galegos doutros países para detectar contaminación e saber como abordar esta situación.

"É un tema de ter os últimos avances tecnolóxicos que se vaian producindo, e iso en Galicia estamos a facelo; e ter os equipos ben preparados para saber como responder ante unha catástrofe", agrega.

"Logo, ter suficientes equipos para responder unha rexión por si mesma a unha situación tan grave é ilóxico expoñelo", asevera. De feito, argumenta como en Estados Unidos ante situacións similares os seus recursos "non foron suficientes", e mesmo "desde Galicia" mandáronse equipos para axudar.