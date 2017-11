Malestar no Instituto Español de Oceanografía por críticas de pescadores vertidas en La Voz

No Instituto Español de Oceanografía (IEO) hai malestar polas opinións vertidas por algúns representantes do sector pesqueiro galego no xornal La Voz de Galicia, nas que cuestionan a súa dedicación e labor en relación coa investigación pesqueira. "Sen ánimo de polemizar", din desde este organismo científico, o IEO considera "necesario" responder estas opinións, "absolutamente respectables" pero, ao seu xuízo, "inexactas", co "rigor e seriedade que debe facelo unha institución científica", é dicir, "con datos obxectivos e con cifras concretas".

Centro Oceanográfico de Vigo | Fonte: IEO.

"A dedicación e achega do IEO ao seguimento e estudo científico da actividade pesqueira española, dentro da cal a galega é particularmente importante, é moi notable, superando a cifra de nove 9 millóns de euros anuais, que son integramente asumidos polo IEO con cargo ao seu orzamento ordinario, sen custo directo algún para o sector pesqueiro", subliñan desde este organismo estatal, que conta con dous importantes centros de investigación en Galicia: o Centro Oceanográfico de Vigo e o da Coruña.

A estes 9 millóns de euros, proseguen, "hai que engadir os salarios do persoal do IEO dedicado a investigación pesqueira, que, sumando todas as categorías profesionais representan máis de 6 millóns de euros brutos anuais".

Así, a cifra total que o IEO dedica ao sector pesqueiro é superior aos 15 millóns de euros anuais.

Agás as actividades realizadas no Mediterráneo, esta "importante achega e investimento de recursos" lévase a cabo en "pequerías nas que a frota galega é maioritaria ou ten unha representación numérica moi significativa", salienta o IEO nun comunicado enviado este venres.

O IEO destaca, ademais, que "emprega o equivalente a 417 investigadores/ano para participar nunha media de 55 reunións internacionais anuais, nas que se avalían máis de 150 stocks diferentes e emítense recomendacións científicas e técnicas de xestión das súas pequerías, así como para realizar unhas 60 campañas de investigación pesqueira ao ano, en todas as rexións do mundo onde faena a frota española, cunha duración anual total de preto de 850 días de mar".

Ademais, o IEO elabora "arredor de 100 informes anuais de asesoramento pesqueiro para a Secretaría General de Pesca (SGP) e para outras administracións europeas, autonómicas e locais".

A todo isto, engaden, súmase tamén o mantemento dunha "rede de mostraxe nos principais portos de descarga do litoral español e nalgúns portos estranxeiros, encargándose tamén de supervisar os traballos e a análise dos datos colleitados polos observadores científicos que desenvolven o seu labor a bordo de buques comerciais, en cumprimento das normativas internacionais adoptadas polas diferentes Organizacións Rexionais de Pesca (ORPs)".

Igualmente, o Instituto remarca os "numerosos proxectos de investigación pesqueira, ou relacionados con ela, cuxo número vixente en 2017 é de 102".

En todas estas actividades, explican, "o IEO sempre defendeu os intereses de España e do sector pesqueiro nacional, atendendo os principios de rigor científico e de obxectividade cos que está comprometido, e en cumprimento dos obxectivos de xestión sustentable dos recursos pesqueiros marcados polas Administracións Pesqueiras competentes e polas distintas ORPs nas que ostenta a representación científica de España".

Para visualizar toda esta labor, aportan o seguinte cadro, no que se detallan as actividades rutineiras desenvolvidas polo IEO (cifras de anos diferentes) de forma exclusiva no campo da investigación e o asesoramento científico sobre pesquerías.

O IEO responde deste xeito o artigo publicado o pasado 13 de novembro en La Voz de Galicia titulado "La pesca gallega suspira por un AZTI", moi crítico con este organismo e no que se afirma que este Instituto xa non presta atención ao sector pesqueiro galego, opinión que o propio IEO rebate con datos.