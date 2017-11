Campañas de sensibilización, encontros e concentracións mostrarán o rexeitamento de Galicia á violencia de xénero

Galicia aproveitará un ano máis os días en torno ao 25 de novembro, Día contra a Violencia de Xénero, para mostrar a repulsa social cara a esta problemática a través de encontros, actividades, concentracións e distintas campañas de sensibilización.

Administracións, entidades sociais, sindicatos e partidos políticos puxeron en marcha, como é habitual, distintas campañas e actividades para pór na palestra a problemática da violencia de xénero e evidenciar o rexeitamento social.

Nesta ocasión, as campañas de sensibilización veñen marcadas pola división e a polémica. Por unha banda a través da iniciativa 'En negro contra as violencias machistas', que iniciou Santiago de Compostela en 2015 e á que este ano se sumaron máis de 70 municipios e tres deputacións, pero que non contou co apoio da Xunta.

Ademais, a campaña da Xunta 'O mais grande de Galicia non se maltrata', en cuxo cartel aparecen mulleres xunto a monumentos da comunidade, recibiu críticas desde numerosos ámbitos, que acusaron á Administración galega de "cousificar" á muller e pediron a súa retirada.

Iniciada no ano 2015 baixo o nome 'Compostela en negro contra as violencias machistas', a campaña de Santiago estendeuse este ano a máis de 70 municipios galegos, que introduciron a mensaxe contra a violencia de xénero en distintos ámbitos sociais, económicos, culturais ou asociativos.

A clave desta iniciativa é facer partícipe ao conxunto da sociedade, que tingue de negro escaparates, locais de lecer, monumentos ou vivendas coas súas propios materiais para mostrar a repulsa cara a esta secuela. Ademais, repartíronse miles de carteis para facer visible este eslógan, que colga mesmo da fachada da Catedral de Santiago.

Pola súa banda, a Xunta mantivo a súa campaña propia, baixo a lema 'O máis grande de Galicia non se maltrata', a pesar das críticas e das peticións para que se retirase. Pensada para distribuír en diversos soportes, a campaña presenta á muller galega como "un xigante" que se "sobrepón" ás adversidades e, aínda que a acusaron de "cousificar" á muller, a Xunta rexeitou entrar en "polémicas" respecto diso.

CAMIÑO AO RESPECTO

Dentro das iniciativas da Administración autonómica, o domingo, día 26, haberá unha nova edición do 'Camiño ao respecto', que unirá o Monte do Gozo coa Praza do Obradoiro a modo de camiño xacobeo de denuncia. Fronte á Catedral, haberá un acto conmemorativo.

A maiores, a Xunta promove en distintos concellos outro tipo de iniciativas relacionadas con esta xornada, como talleres sobre a violencia de xénero no ámbito dixital, cursos de defensa persoal, iniciativas pedagóxicas para os máis pequenos ou charlas sobre trata e explotación de seres humanos.

Dentro da conmemoración deste día, este domingo, a Marcha Mundial das Mulleres celebra en Ourense un Encontro de Mulleres do Mundo, que acollerá o local da Federación Miño. A actividade ten como obxectivo crear "un espazo de encontro e convivio de mulleres de diversas procedencias" para compartir actividades.

Así mesmo, o día 22, a CIG organizará en Santiago o III Encontro Nacional de Mulleres, no que participarán máis de 200 delegadas sindicais e que terá lugar no Edificio Cersia. O encontro servirá para abordar distintos tipos de acoso aos que se enfrontan as mulleres nos lugares de traballo e para facer unha posta en común da resposta sindical necesaria.

Con motivo do 25 de novembro, o sindicato aproveitará esta xornada no Cersia para realizar, ás 12,15 horas, unha concentración de repulsa contra a violencia de xénero, á CIG convida a toda a sociedade.