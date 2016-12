A Xunta di que os bancos están na “obriga moral e legal” de pagar as cláusulas solo

un-ha cousa quedou demostrada, mellor dito quedaron demostradas duas cousas, o -ladrons que son os bancos e outra o miserabel que é a xustiza expañolenta, agora a xente ten que sair fora a que lle fagan xustiza pos aquí os COLEGUITAS DO PODREIRO XUIZ VILLANIAS non dan fan un-ha ben... están todos tortos acaso pois de dereitos nada, pero de dereitas son muitos o todos, dicen servir a constiprostitucion do 6 de decembro, pero atacan a xente do pobo están a vivir de xeonllos ante os grandes poderes, son piores acaso cos diaños que sirven o lucifan... xa vimos o que é a xustiza expañolenta un-ha e outra vez... son o pior, xa vemos incluso no asesinato de jimy, xa vemos no que pasou cos monicrequeiros.... xa o vemos un-ha e outra vez... en expaña non hai xustiza en expaña soamente hai leises