O Franquismo utilizou o NO-DO como unha ferramenta de dominación simbólica de Galicia

O NO-DO funcionou como unha ferramenta audiovisual franquista na que se construíu unha imaxe cultural estereotipada de Galicia onde a música e o baile xogaron un papel central no exercicio da dominación simbólica de Galicia fronte a España franquista.

Imaxe de mulleres co traxe típico galego no NO-DO | Fonte: RTVE

Esta é unha das principais conclusións da tese presentada pola etnomusicóloga e investigadora Beatriz Busto que mantén que ese uso discursivo do estereotipo do galego, acuñado por ela mesma como discurso “Galaiquista”, foi utilizado no exercicio simbólico da dominación de Galicia. Máis no portal Historia de Galicia.