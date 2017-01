A Xunta tramitou o ano pasado 134 certificados de educación non formal en materia de xuventude

A Consellería de Política Social informou este venres de que tramitou, ao longo do ano pasado, un total de 134 certificados de educación non formal en materia de xuventude.

Diso informou a Xunta a través dun comunicado, no que detallou que 66 deses documentos corresponden a participantes en campos de traballo; 31 ao programa Galeuropa; outros 28 a Iniciativa Xove; cinco a Xuventude non Mundo; dous a Erasmus+; un a Correspondentes Xuvenís 3.0 e outro a Xuventude en Acción.

Estes certificados, como explicou, supoñen un recoñecemento de experiencias aos mozos que se implican en programas e actividades da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Ademais de validar as competencias, coñecementos, formación e habilidades derivadas desa participación, os certificados de educación non formal constitúen unha vía máis para axudar aos mozos "na súa transición ao emprego", tal e como remarcou o Goberno galego no comunicado remitido aos medios.