O alcalde de Santiago de Compostela e líder de Compostela Aberta, Martiño Noriega, destacou a "altura de miras" demostrada nas eleccións de representantes desta fin de semana para o Consello das Mareas, que considera "un paso máis" na construción dun espazo político "plural" e "operativo".

A preguntas dos medios, Noriega considerou que En Marea está a dar pasos con "altura de miras" para cumprir o mandato electoral de traballar como "a segunda forza do país" e "liderar a oposición", articulándose como espazo político no territorio, e nos seus órganos de representación.

Un paso no proceso que, se ben "non é definitivo", resulta "positivo", destacou Noriega, trasladando o seu "apoio" a "todos os pasos, encontros e procesos democráticos" que permitan a En Marea articularse como un novo espazo "plural e diverso", pero "operativo", co obxectivo de "facer o traballo encomendado" nas eleccións autonómicas.

Nestes comicios internos compiten tres candidaturas. Os resultados provisionais daranse a coñecer este mesmo luns, pola tarde, aínda que a constitución do órgano non se celebrará ata o sábado día 28.

Ao proceso concorren a lista 'Máis Alá', encabezada polo actual voceiro parlamentario Luís Villares; a candidatura 'Somos Quen', capitaneada polo deputado Davide Rodríguez e formada con xente afín a Anova; así como 'Queremos Participar', composta por persoas vinculadas a Cerna como a exdeputada Consuelo Martínez, a parlamentaria Paula Vázquez Verao ou Mario López Rico.

"BLINDAR" O ESPAZO GALEGO

O rexedor local tamén foi preguntado polo debate estatal no seo de Podemos sobre unha hipotética fusión ou incorporación de Esquerda Unida.

Ao respecto e tras reivindicar que Galicia foi "vangarda" nos procesos de construción política entre distintas sensibilidades a través de AGE, Noriega considerou a "súa máxima preocupación" que o espazo galego quede "blindado" deste tipo de debates, "para ben e para mal".

Así, e aínda que considera que se trata de debates "lexítimos" que afectan actores que participan no espazo político galego, Noriega cre que deben quedar no ámbito "que corresponda".