O concelleiro do grupo municipal do Partido Popular no Concello de Ferrol, Guillermo Evia, presentou no mediodía deste luns a súa dimisión como edil da corporación local alegando motivos "persoais e laborais".

Minutos antes de entregar no rexistro municipal o seu escrito de dimisión Evia compareceu ante os medios de comunicación, incidindo en que deixa "máis de 10 anos de desgustos e satisfaccións, de erros e acertos, de malos e bos momentos, de desgustos e alegrías, inimizades e amizades, algunhas para sempre".

"Para min foi un orgullo e un privilexio traballar por e para a miña cidade, porque son ferrolano, exercín sempre de ferrolano e o seguirei facendo", subliñou.

O edil tamén destacou que tomou esta decisión por "razóns persoais e profesionais". "Estou a exercer un traballo en Santiago que me leva tempo e dedicación, e Ferrol necesita unha persoa cunha plena dedicación, sobre todo, cando o goberno municipal non achega nada", sinalou.

Na súa despedida, Evia fixo especial mención a dúas persoas das que se fixo amigo como consecuencia do meu paso por este Concello. Así, recordou á que foi a súa asesora xurídica durante a pasada lexislatura, cando desempeñaba as funcións de concelleiro de Urbanismo, Rocío Dios.

"E como, non o meu amigo, o presi, Isidro Silveira, un ferrolano de Vigo e que xa tan só pola súa amizade compensa estar aquí estes anos", esgrimiu, en alusión a presidente do Racing de Ferrol, recentemente falecido tras unha longa enfermidade.

AGRADECEMENTO E RELEVO

Acompañando a Guillermo Evia ante os medios de comunicación, estivo a voceiro do grupo municipal do Partido Popular de Ferrol, Martina Aneiros, a quen, en varias ocasións, estiveron a punto de saltarlle as bágoas pola emoción. Así, trasladou o respecto do grupo "pola decisión que tomou Guillermo Evia".

Tamén lle agradeceu "a dedicación, o esforzo, e o traballo serio e rigoroso que desenvolveu en materia de urbanismo durante máis dunha década, unhas veces no goberno e outras na oposición". "A nivel persoal botarémolo de menos, é un bo compañeiro e bo amigo e, por iso, desexámoslle moita sorte en todo o que lle queda por diante, a nivel persoal e profesional", esgrimiu.

Martina Aneiros tamén adiantou que Alejandro Padilla Rodríguez, actual xefe de Gabinete da Consellería de Política Social, "entrará a formar parte da corporación proximamente, unha vez realícense todos os trámites burocráticos necesarios", xa que é el o seguinte da lista electoral.

Guillermo Evia tamén asegurou que seguirá á fronte da secretaría xeral do PP de Ferrol. O popular accedera ao Concello de Ferrol no ano 2006, durante o mandato de Juan Juncal como alcalde, onde se fixo cargo da concellaría de Urbanismo.