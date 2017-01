R di que comeza a pagar aos seus clientes pola avaría de Nadal

A compañía R comezou a aboar aos seus clientes a compensación pola avaría masiva que afectou ás liñas móbiles durante horas entre o 23 e o 24 de decembro.

Alfredo Ramos, director xeral de R, nunha imaxe do seu Linkedin

Así, R aplica na tarifa de xaneiro aos seus clientes un desconto de cinco veces o período polo cal non puideron facer chamadas nin usar Internet nos seus móbiles.

De tal forma, a compensación que aplica R aos seus clientes nas súas tarifas van dende os 1,10 euros ata os 4,12 euros -en función do plan de voz e datos que teña contratado cada cliente-, segundo informan a Europa Press fontes das compañía.

R asegurou no seu momento que "a causa da incidencia" se debeu a "un aumento desproporcionado do tráfico de SMS dirixidos a clientes de R como consecuencia dun envío masivo de mensaxes do operador Vodafone".

Non obstante, Vodafone saíu ao paso das "graves, inxustificadas e irresponsables acusacións" de R, e dixo "ter a firme convicción de que nada ten que ver con esta incidencia", pois o envío de SMS cursados dende a rede de Vodafone á rede de R "non é significativo".