En Marea e BNG homenaxearán conxuntamente a Castelao

A localidade coruñesa de Rianxo acollerá esta fin de semana dúas actos en homenaxe a Castelao, un coloquio sobre a súa relación con País Vasco e un memorial político e institucional de tributo. E alí coincidirán Luís Villares (En Marea) e Ana Pontón (BNG) para destacar a figura de quen está considerado como o pai do nacionalismo galego moderno.

Castelao durante un mítin

En concreto, o sábado, día 28, terá lugar no Auditorio de Rianxo, a partir das 19,00 horas, o encontro-coloquio 'Castelao e os Vascos', no que participarán o voceiro do PNV no Senado, Jokin Bildarratz, o exvoceiro do PNV no Congreso Iñaki Anasagasti, o presidente da Fundación Castelao, Carlos Mella, e o secretario xeral do Partido Galeguista, Francisco López.

O domingo será a quenda do acto político de tributo a Castelao, que comezará ás 11,00 horas cunha recepción no concello por parte do alcalde, Adolfo Muíños. Posteriormente, ante o monumento a Castelao, haberá intervencións de representantes políticos como Luís Villares, Ana Pontón, Francisco López (Partido Galeguista), María Xosé Afonso (Compromiso por Galicia) ou Fernando Alonso (Coalición Galega).

Ademais, tamén tomarán parte representantes institucionais, como Valentín García Bóveda (Fundación Bóveda), Manuel Puga (Fundación Penzol), Luís Martínez Risco (Fundación Vicente Risco), Xosé Fernando Filgueira (Fundación Filgueira Valverde) ou Xusto Beramendi (Museo do Pobo Galego).