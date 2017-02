Santiago converterase no escenario da Guerra das Galaxias

Compostela será invadida por figurantes e protagonistas da Guerra das Galaxias en maio. O 27 dese mes acollerá un gran desfile de Star Wars para celebrar o 40 aniversario da estrea da primeira película da saga creada por George Lucas, 'Unha nova esperanza'. O evento desenvolverase polas rúas compostelás e rematará na Praza do Obradoiro.

Persoas disfrazadas de 'imperial stormtroopers', soldados imperiais, e outros personaxes da saga 'Star Wars' invadiron este sábado as rúas de Santiago de Compostela en homenaxe ao 30 aniversario da estrea do 'Retorno do Jedi'

Tropa Korriban, asociación sen ánimo de lucro que organiza este acto, informou que "están en contacto" con actores da primeira triloxía para que participen no evento. En concreto, aseguraron ter un xa confirmado. Aínda que non desvelaron de quen se trata, si deixaron claro que non será Harrison Ford.

Con motivo desta conmemoración, a Tropa Korriban convocou as asociacións de fans de Star Wars, tanto de España coma doutros países. Para participar no desfile. Só é necesario ter un disfrace --que pode ser de calquera personaxe da saga ou do universo expandido-- e encher un formulario de contacto na páxina web da asociación (www.imperialstormtroopers.es/).

A concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, Marta Lois, acompañada polos representantes da Tropa Korriban, Manuel Ángel Gayoso e Andrés Torreiro, presentaron este martes o desfile dos Imperial Stormtroopers, tamén coñecidos como Soldados Imperiais, e confirmaron que o evento homenaxeará á actriz que interpretou o personaxe da princesa Leia, Carrie Fisher, falecida o pasado 27 de decembro.

Esta será a terceira vez que se organiza un acto deste tipo na capital galega, a primeira ocasión foi en maio de 2010, con motivo do 30 aniversario da estrea do 'Imperio contrataca. Segundo indicou a concelleira de Turismo, aquel evento foi un "éxito" e contou con máis de 20.000 asistentes.

Presentación do desfile de Star Wars en Compostela | Fonte: EP

Manter o mesmo éxito que convocatorias anteriores

A raíz deste primeiro evento creouse a Tropa Korriban, asociación de fans de Star Wars en Galicia, que participou en multitude de eventos arredor da saga de ciencia ficción e en 2013 organizou o segundo desfile en Santiago, neste caso con motivo do 30 aniversario do 'retorno do Jedi'.

O responsable da Tropa Korriban afirmou que este ano esperan "polo menos" manter o éxito das edicións anteriores, confían en que haxa máis de 300 persoas no desfile e outras 20.000 no público. Pola súa banda, Marta Lois destacou que se trata "non só dun evento lúdico" senón que "move a moitas persoas" e ten un impacto "moi importante" na cidade.