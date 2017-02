Denuncian a contratación dun asesor por 24.000 euros en Cervo para facer “autobombo”

O voceiro do PSOE en Cervo, Francisco Mon Fernández, criticou este venres, que o Concello gaste máis de 24.000 euros en contratar un asesor para autobombo e propaganda, cando “ten desatendido outros asuntos vitais para a vila”, como incrementar a partida de servizos sociais ou o mantemento de infraestruturas.

Concello de Cervo | Fonte: Páxinas Amarelas

O voceiro socialista fixo esta afirmación, trala celebración do pleno ordinario de febreiro, no que o PP acordou contratar a un asesor especial en materia de información. Neste punto puxo como exemplo, onde se podería inverter estes 24.000 euros. Citou as carencias en inmobles municipais como no edificio do Xulgado, do que denunciou “que chove dentro, ou a Praza do Souto, as instalacións da praia da Caosa, as pontes, ou as vías municipais, so teñen que escoitar as queixas dos veciños”, insistiu.

Na mesma sesión ordinaria, Mon Fernández criticou “o lavado de cara do alcalde anunciando unha baixada de soldo. Xa que cobraba 39.841 euros ao ano e agora pasa a cobrar 39.060, polo tanto baixou 781 euros. O único que rebaixou o Alcalde foi a calderilla”, espetou.

Ademais o PP tamén aprobou en solitario un aumento de soldo para a Concelleira de Educación, Cultura, Xuventude e Facenda, que cobraba 11.690 euros anuais e agora pasa a cobrar 15.399, o que supón un incremento de 3.709 euros. Coas cifras na man, o voceiro socialista cualifica de “esaxerado e de despilfarro”, que un Concello coma o de Cervo, con menos de 5.000 habitantes, teña órganos de Goberno que cobren máis de 115.000 euros, e ademais contraten a un asesor”.