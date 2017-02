Debe Galicia facer como Portugal e prohibir plantacións de eucalipto?

O Ministerio da Agricultura confirmou unha resolución do Consello de Ministros do anterior Goberno, de marzo de 2015, que aproba a Estratexia Nacional para os Bosques (ENF) . Ese documento determinaba a conxelación ata 2030 das 812.000 hectáreas xa plantadas con eucalipto en Portugal.

Máquina cortando eucaliptos

O Goberno da coalición de esquerdas luso defendeu a decisión, pero lembrando que só están a seguir o camiño xa debuxado polo anterior Executivmo de dereita. “Estamos só a respectar e a cumprir a ENF” dixo o ministro Luís Capoulas Santos.

A decisión portuguesa seguro que suscita polémica en Galicia. A Xunta ten pendente de publicar oficialmente as súas anunciadas restricións a esta árbore. O Goberno leva atrasando unha decisión malia que hai un ano que entregou ao sector un borrador. Mentres tanto, algúns concellos liderados pola Deputación de Lugo xa anunciaron medidas contra o eucalipto.

As similitudes coa outra beira do Miño son enormes. No país tamén existen masivas plantacións desta árbore, sobre todo na costa. Ademais en Galicia, ao igual que en Portugal, é un dos factores que contribúe a explicar o elevadísimo número de hectáreas queimadas cada verán.

A conxelación tamén suscita preguntas económicas. Segundo recolle o xornal luso Público, produtores forestais e a industria están a criticar esta medida, cuxa discusión pública terminou a última semana. Cómpre lembrar que Elnosa, a planta de celulosa de Pontevedra, é de capital portugués. Esta industria, ao contrario que a indultada ENCE, está pendente de renovar a súa autorización ambiental.

Avance do eucalipto fronte ás carballeiras | Fonte: Adega

O Goberno, apoiado polo Bloque de Esquerda, PCP e asociacións ecoloxistas, apoian a paralización. Lembran que no prazo dunha xeración, o eucalipto converteuse como a especie máis importante do bosque do Estado veciño. No futuro, haberá plantacións autorizadas só por substitución de áreas xa plantadas.

Grupos ecoloxistas Greenpeace recoñecen que a industria madeireira do eucalipto é clave para a economía rural e o sector forestal. Con todo, Greenpeace lembra que as plantacións de eucalipto supoñen “un problema para a conservación da fauna e a flora, para a conservación do recurso do chan, para a xestión dos recursos hídricos, para os espazos protexidos e para a correcta ordenación do territorio”.