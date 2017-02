Investigadores do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información (CiTIUS) da Universidade de Santiago (USC) desenvolveron o considerado sistema automático "máis preciso do mundo" para interpretar o electrocardiograma.

Segundo explicaron, o procedemento 'Construe' constitúe un "novo método para a interpretación de sinais electrocardiográficas baseado nun modelo de razoamento distinto, ao que se coñece como razoamento abductivo".

Os investigadores explicaron que "basicamente consiste en considerar a interpretación do electrocardiograma como un proceso de formación de conxecturas que deben ser verificadas a posteriori". "Trátase dunha metodoloxía que vai máis aló da mera observación, permitindo interpretar correctamente aqueles fragmentos afectados por ruído en base ao seu contexto para reducir significativamente o número de falsas alarmas", concretaron.

"Grazas a esta metodoloxía podemos, por exemplo, comprender unha conversación telefónica ruidosa aínda que non entendésemos todas as palabras, xa que o noso cerebro analiza o ouvido e constrúe unha frase como a mellor hipótese que responde o fío da conversación, onde o seu contexto xoga un papel fundamental", puntualizou.

O novo método foi desenvolvido polos investigadores do programa de e-Saúde do CiTIUS Tomás Teijeiro, Paulo Félix, Jesús Presedo e Daniel Castro e foi publicado na revista 'IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics'.

Tras validar a súa eficacia co uso dunha base de datos de referencia, que ofrece aos científicos ao redor de 50 rexistros de ECG para examinar a resposta das súas algoritmos, os autores do traballo comprobaron que os seus resultados "melloraban substancialmente as prestacións de todos os sistemas automáticos dispoñibles ata entón, sendo mesmo comparables ás ofrecidas polos semi-automáticos (é dicir, aqueles que involucran a un experto no resultado)", segundo abundaron.

COLABORACIÓNS INTERNACIONAIS

Ademais, os investigadores recalcaron que a análise confirmou "as potencialidades do método, que xa deu lugar a varias colaboracións internacionais".

"A máis recente atópase en desenvolvemento con investigadores do Broad Institute of MIT and Harvard, afirmou Tomás Teijeiro, principal autor do traballo. "O Broad Institute está a realizar un estudo sobre a influencia xenética en distintas patoloxías cardíacas, e confiou no noso método para a medida do intervalo QT en sinais de electrocardiograma", engadiu.

O intervalo QT é un indicador asociado á morte súbita, pola súa relación coas paradas cardiorrespiratorias, e a súa avaliación "é dunha enorme utilidade en múltiples ámbitos clínicos", segundo aclararon, á vez que concretaron que "a industria farmacéutica, por exemplo, utilízao para avaliar se un novo fármaco é viable ou non, ante os seus posibles efectos adversos no organismo".

"Publicamos o noso método en forma de software libre e os investigadores do MIT-Harvard descargárono para usalo no seu estudo, póndoo a proba con preto de 50.000 rexistros de ECG", segundo comentaron.

Para Teijeiro, esta validación constitúe a demostración de que este método "é máis fiable e robusto que o resto dos algoritmos dispoñibles", xa que foi verificado tomando como referencia "unha base de datos inxente, que supera en varias ordes de magnitude o número de rexistros que usaramos nós", segundo sentenciou.