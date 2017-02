COB, superior ao Leyma

Ficha técnica:

Ourense Provincia Termal 81: Christian Díaz (17), Mitrovic (16), Kyle Hittle (7), Dmitry Flis (10), Fran Guerra (14) –cinco inicial- Martín Rodríguez (0), Kapelan (13), Jukic (0), Tomás Fernández (2) e Devin Wright (2).

Leyma Coruña 71: Zach Monaghan (20), Ángel Hernández (12), Filip Djuran (4), Javi Lucas (0) e Zyle (14) –cinco inicial- Joan Creus (7), Sergio Olmos (12), Pablo Ferreiro (0), Larry Abia (0) e Sabonis (2).

Parciais: 16-14, 13-18 (29-32), 29-18, 23-21 (81-71).

Árbitros: Enrique López Herrada e Alberto Sánchez Sixto. Eliminaron por cinco faltas persoais a Sergio Olmos no Leyma.

Incidencias: partido da xornada 23ª da LEB Ouro coa mellor entrada do ano no Paco Paz de Ourense, arredor de 3.500 espectadores.



Foi mellor o COB tralo descanso (ata 52 puntos). Dominando de xeito claro o rebote (Leyma só colleu catro nos dous últimos cuartos) e con máis acerto no tiro: 11/27 en triplas para os ourensáns e 6/21 para os coruñeses. Os de Tito Díaz, agora si, acusaron as baixas: Dago Peña e o mancado Mikulic. Ourense Provincia Termal venceu 81-71, rachou coa súa xeira de dúas derrotas consecutivas e acada a 13ª vitoria do curso; Leyma queda con 14, pero mantén o basquet-average cos ourensáns (79-67 en Riazor).



Entrou mellor ao partido Leyma, impoñendo o seu ritmo axudado por 6 puntos consecutivos de Zyle (4-10). Pero COB reaccionou con dúas triplas de Hittle e Díaz para empatar o partido. Minutos de moitos erros en ataque e pouco acerto, e 16-14 ao remate do primeiro cuarto. Xa no segundo acto, dúas triplas de Kapelan deron unha pequena vantaxe ao COB (22-16), pero Leyma reaccionou tras unha tripla de Zach Monaghan cun parcial de 0-7. Gonzalo García tivo que parar o partido e Hittle anotou dende 6,75, pero os de Tito Díaz acadaron un parcial de 0-9 para irse por diante ao descanso: 39-42.



Mudou o guión tralo paso por vestiarios: ata 52 puntos anotou COB nos dous últimos cuartos. Liderados por Christian Díaz e Mitrovic, dominando o rebote e freando o ataque de Leyma, Ourense acadou un parcial de 29-18 no terceiro cuarto. Mitrovic puxo por diante aos locais con dúas triplas (44-40) e Christian Díaz abriu unha pequena fenda no marcador con outras dúas: 58-50 a falla de dez minutos, e Leyma que levaba un pésimo 3/15 nas triplas.



Con dez puntos abaixo, obrigado a ir a remolque, Leyma tentou a última reacción coas triplas de Monaghan e Ángel Hernández. Chegou a poñerse 66-62, Gonzalo García parou o partido e entón apareceu Diego Kapelan con dúas triplas para sentenciar o choque (79-65). Ao final, cos dous equipos loitando polos basket-average, 81-71. A vindeira semana, novo derbi, Marín Peixegalego-Ourense Provincia Termal, e Leyma que recibirá a CB Clavijo en Riazor.

Zach Monaghan anota entre a defensa ourensá. | Fonte: Carlos Domarco (COB)