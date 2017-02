É xusta a condena para Urdangarín e a absolución para a Infanta?

Dende o PPdeG, o portavoz do PP no Senado, o lucense José Manuel Barreiro, puxo este venres en valor a "independencia" con que traballa a Xustiza en España tras a sentenza do caso Nóos, sen fixarse en "os apelidos" das persoas que se xulgan.

O conservador presume de independencia do sistema xudicial. "Non se fixa para nada nin na procedencia, nin no cargo, nin a orixe, nin no nome, nin nos apelidos da persoa que está a ser xulgada", argumenta. No PP parecen están contentos coa sentencia. Cómpre lembrar que Mariano Rajoy prognosticara no seu día que a Elena de Borbón iríale ben.

Pola súa banda para o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, a sentenza chega "algo tarde", polo que aproveitou para pedir medidas de reforma "tanto lexislativas como de dotación orzamentaria" para que a "xustiza se dite en prazo". "Porque unha xustiza áxil é a única xusta", manifestou.

Ademais, considerou que, con este fallo, unha vez máis, móstrase que "existe unha dobre vía para a reparación de situacións de inxustiza manifesta", "o amparo do sistema xudicial" pero tamén "a mobilización social". "A concienciación social, tanto no caso dos desafiuzamentos, como das cláusulas chan ou casos de corrupción como o Nóos, deron lugar a unha verdadeira conciencia nos xuíces cando a mobilización social espertou as conciencias", apuntou.

A deputada do BNG Ollala Rodil mostra a súa decepción. “Inxenua de min que pensei que a condenarían aínda que fose pouco por aquilo de que non parecese impune. Pois vai ser que non... En fin”, láiase a moza parlamentaria. Tamén crítico móstrase Rubén Cela. O líder do Bloque en Compostela tira de retranca ao sinalar que “máis doado atoparse cun unicornio que coa separación de poderes”. Na mesma liña se pronuncia a voceira nacional. “Todos os españois son iguais ante a lei..... bla. bla bla bla bla bla”, di Ana Pontón.

Outros colectivos, como Causa Galiza ou a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica critricaron o fallo. Os únicos que non se queren mollar son os dirixentes do PSdeG. Ningún dos seus líderers pronunciouse publicamente este venres sobre a sentencia.