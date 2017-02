Caso Urdangarin: Sentenza benevolente

Os numerosos episodios de corrupción rexistrados non foron aproveitados como unha oportunidade para promover prácticas de asunción de responsabilidades por parte das organizacións e persoas afectados. No canto de buscar -e atopar- un espazo autónomo para dilucidar as consecuencias derivadas da falta de ética na xestión dos bens comúns, deixouse nas mans do poder xudicial a resolución de todos os problemas. As sentenzas dos tribunais foron, ao cabo,os únicos criterios operativos para xulgar o labor das persoas que se movían no ámbito do poder lexislativo e do poder executivo.

Se, ademais, medraba no corpo social a convicción do uso partidista dalgunhas instancias do universo xudicial, estabamos ante a consagración dun círculo vicioso que cortocircuitaba a credibilidade do hipotético proceso de rexeneración no seo do sistema democrático.