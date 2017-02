O PSOE de Ourense defenderá no próximo pleno municipal o dereito á xustiza gratuíta e da quenda de oficio

O grupo municipal do PSOE de Ourense levará ao próximo pleno municipal unha moción en defensa do dereito á xustiza gratuíta e da quenda de oficio que, segundo reclama, non debe "estar suxeito ao IVE" por tratarse dunha interpretación "contraria á lei e en prexuízo do xusticiable".

Nun comunicado, os socialistas ourensáns aseguraron que nunha recente consulta vinculante do 25 de xaneiro de 2017, a Dirección Xeral de Tributos "cambiou un criterio asentado desde o ano 1986" e "declarou suxeitas a IVE as actuacións dos profesionais designados de oficio para a defensa dos beneficiarios do dereito á asistencia xurídica gratuíta".

Segundo indicou o PSOE, "esta nova postura causou estupor" e "espertou unha profunda preocupación na avogacía" xa que este feito "repercutiría nos fondos destinados a soster o dereito á asistencia xurídica, reducíndoos e prexudicando ao sector social economicamente menos favorecido, así como aos profesionais que os defenden".

Por iso, o PSOE ourensán quere mostrar o seu "pleno respaldo" á quenda de oficio e ao dereito á asistencia xurídica gratuíta, que debe "ser dotada dos medios económicos e persoais adecuados para a súa plena vixencia e efectividade".

Ademais, mostrou o seu respaldo a "as medidas que desde os colexios profesionais da avogacía e da procuradoría leven a cabo para reverter o cambio de criterio da Dirección Xeral de Tributos, que declara agora suxeito a IVE a quenda de oficio".