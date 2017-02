PSdeG revela que só 322 médicos dos últimos 2.500 formados en Galicia teñen praza e prevé problemas asistenciais

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, denunciou este luns que só 322 médicos dos últimos 2.500 formados nos hospitais galegos fixéronse cunha praza estable, o que supón unha "precarización" da profesión que se evidencia tamén nun sistema de contratación "por horas ou por fins de semanas".

Fronte a esta situación, que expuxo en rolda de prensa, o dirixente socialista avanzou que pedirá na Cámara que a Xunta saque unhas 2.500 prazas de médicos ao longo da lexislatura para ir paliando esta situación. E é que, como advertiu, as condicións laborais do persoal sanitario tamén "teñen consecuencias asistenciais", tanto na calidade do servizo como no aumento das listas de espera.

